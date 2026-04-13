長春姐弟遭遺棄托管班兩年 負責人欠債仍堅持照顧

吉林省長春市一對年幼姐弟身世可憐，媽媽因癌症去世，爸爸去日本打工後失去聯繫。他們自2023年底起被遺棄在當地一個托管班，引發廣泛關注。目前10歲姐姐退學、8歲弟弟面臨無戶籍無法入學的困境，托管班負責人趙瑾在負債十幾萬的情況下堅持照顧孩子，正緊急尋找失聯父親，希望解決孩子上學難題。

「我也難，但我還能咬牙挺著，我希望找找孩子的父親或者其他親屬，畢竟孩子上學是大事兒。」趙瑾說：8歲的弟弟鑫鑫即將到了小學報名的年紀，卻連最基本的戶籍證明都沒有；10歲左右的姐姐甜甜，已經退學2年多，本該坐在教室裏讀書的年紀，卻只能在托管班裏跟著趙瑾零星學習識字、算術。

內地大河報報道，2023年11月，兩孩的父親托朋友介紹，將一對子女送到趙瑾開設的托管班，托管班在長春朝陽區，當時甜甜在當地一所小學讀書，鑫鑫則一家幼兒園上學。

「一開始我們還不想接這個活，覺得來回接送有點遠，但朋友介紹說父母離異，我們就心軟了。」趙瑾說，後來孩子父親來時，說兩個孩子的母親因為癌症去世了，趙瑾就更心疼兩個孩子，原本應該每人每月3000元（人民幣，下同）的費用給降到2500，吃住都在趙瑾家中，還包括接送孩子上學放學。

2023年的12月份，孩子父親還給甜甜辦理了退學，當時他說要帶孩子去日本生活讀書。但退學後，甜甜依然在托管班食宿。此間，孩子奶奶也曾從日本回來看過兩個孩子，將孩子接回出租房住了十幾天，還教了孩子們一些日語，之後又送回托管班。

從2024年4月開始，孩子父親繳費逐漸遲緩，2024年12月開始中斷。2025年4月，孩子父親聲稱身在日本，無法微信轉賬，最後只轉來4000元（當時已欠費兩萬多元）後，徹底失去聯繫，杳無音信。