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入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don't care」

即時中國
更新時間：07:00 2026-04-14 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-14 HKT

23歲，愛二次元、跳抖音舞、養貓遛狗的活潑女孩，投身遺體化妝師已經3年，以巧手和溫柔的心，讓死者以最美的妝容，帶著尊嚴向親人告別。雖然入行之初被父母嫌棄，覺得沒有面子和擔心自己難以出嫁，但入殮師劉伶則稱「I don't care」，因為「能陪著逝者走到生命的最後一站，是其他工作給不了的價值感」。

愛獨處怕與人打交道

據「第一現場」、《深圳晚報》等報道，劉伶在深圳擔任遺體化妝師，是源於「喜歡獨處，不想跟人深入打交道」，所以高考填報志願時，一眼便看上現代殯葬技術與管理專業。

她坦言，父母當初也極力反對，但自小被放養的劉伶，性格向來自主，家人最後反對無效。劉伶承認，家人至今雖然接受了她的選擇，嫌棄的態度已沒當初強烈，但在朋友親戚面前仍很忌諱談及她的職業，「可能覺得沒面子，擔心我會難嫁人」，面對家人的不支持，劉伶則說「I don't care」，認為不能活在他人目光下，要堅持做正確的事。

劉伶承認，第一次接觸遺體時，也有恐懼，「大三實習時，逝者剛在醫院離世，溫熱的身體卻沒了生命的氣息」，讓她一度不敢伸手，「直到後來接觸多了，才慢慢克服恐懼」。

陪逝者走生命最後一站

她見過因病離世面色蠟黃的老人，遇過車禍、高墜等意外離世的逝者，最難處理的是火災中炭化的遺體，連人工修復都難以實現，只能借助3D列印復原。給逝者化妝，與日常化妝有著本質的不同，「我們化妝是為了貼近美，而給逝者化妝，是為了貼近真實。」不用精緻的妝容，只求還原逝者本來的樣子，這是對逝者的尊重，也是對生者的安慰。

劉伶指，入殮師並非只為逝者化妝，還要協助家屬確認遺體、為逝者清洗穿衣，到傷口縫合、頭骨拼接，再到最後的妝容修飾，每個環節都需要專業與細心。她告訴記者，遇到車禍等創傷嚴重的逝者，她和同事會用內線縫合傷口、拼接頭骨，盡最大努力讓逝者恢復生前的容貌，為家屬留住最後一點念想。

見過太多生死離別的劉伶，腦中留著許多難以忘懷的瞬間，9歲高墜離世的小女孩，父母帶來她生前喜歡的玩偶和小裙子，讓劉伶紅了眼眶；一位逝者的家屬帶來婚紗，希望讓她以最美的樣子離開等，也讓劉伶對生命有深刻的思考，更堅定自己的職業選擇。

她說：「死亡是每個人必經的過程，無需忌諱，更無需恐懼」，強調做入殮師「沒什麼可丟人的」，「能陪著逝者走到生命的最後一站，是其他工作給不了的價值感」。

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