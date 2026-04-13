甘肅婦遭擅自二次剖腹致女腦癱 揭醫院連環失誤醫生紀錄造假

甘肅有孕婦在順產時突發臍帶脫垂，醫生在麻醉藥未生效時已緊急剖宮產。醒來時發現在沒有告知、同意及簽字下，被院方擅自進行第二次開腹，女兒更因窒息過久致腦癱。當地衛健部事發查明，醫院在事件中涉及多重失誤，主治醫生更偽造病歷試圖逃責。

院方有多項醫療過錯

據澎湃新聞報道，甘肅平涼產婦秦紅利​​​2022年3月5日凌晨，在平涼市婦幼保健院順產，期間突發臍帶脫垂，需要緊急開腹。

秦紅利分娩後，進行X光檢查發現異物清晰可見。澎湃新聞

秦紅利生產時因保健院連串失誤，導致佳佳腦癱。澎湃新聞

秦紅利生產時因保健院連串失誤，導致佳佳腦癱。澎湃新聞

秦紅利生產時因保健院連串失誤，導致佳佳腦癱。澎湃新聞

當秦紅利術後清醒過來，發現女兒佳佳無自主呼吸，口唇發紺，被診斷為嚴重出生窒息，要即晚轉送甘肅醫學院附屬醫院搶救，經20日留醫才可以出院，但被診斷出新生兒呼吸窘迫綜合徵、新生兒缺血缺氧性腦病、新生兒肺炎及嚴重出生窒息等。

由於腦癱，佳佳始終無法爬行、行走或開口說話，四肢控制困難，只能吃流質食物。

遭擅自二次開腹的秦紅利，則長期受到腹部疼痛、遺尿、失眠及產後抑鬱等問題困擾。

就此宗醫療事故，2026年3月5日，司法鑑定結果顯示：平涼市婦幼保健院存在對水囊引產指徵把握不充分、臍帶脫垂發生後處置不當、剖宮產實施不夠及時等多項醫療過錯。

鑑定認定，這些過錯與新生兒重度窒息、缺血缺氧性腦病及後續腦性癱瘓之間，具有同等原因力。此外，院方對秦紅利實施的第二次開腹手術被明確認定為錯誤醫療行為。

法援律師開庭前突解約

早在2025年7月，當地衛健部門已查明，涉事醫生干麗敏和尚藍天偽造了秦紅利病歷中的手術記錄和手術後病程記錄——那些關於「X線透視顯示有少量液平面」等記錄，均是偽造。而那塊曾在產房內被反覆翻找、最終在X光影像中清晰可見的紗布，是否曾被遺留在秦紅利體內，至今仍無一致解釋。

4月2日，平涼市崆峒區法院公開開庭審理該案。開庭前兩天，當地法律援助律師突然解除了代理，留下沒有任何訴訟經驗的秦紅利夫婦兩人出庭。秦紅利說，案件責任劃分及後續賠償問題，尚待法院裁定。