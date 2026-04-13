西九龍站︱外籍客拖行李篋出境 揭攜680枚古董錢幣42件古生物化石︱有片

近日，西九龍站海關在一名準備從內地出境的外籍旅客行李箱內，發現大批未申報文物及化石，包括680枚（張）文物錢幣及42件古生物化石，分屬國家禁止或限制出境文物，以及受保護古生物化石。

海關總署公布，西九龍站海關關員在監管出境旅客時，發現該外籍旅客進入海關監管區後未有主動申報，行李箱的機檢圖像亦顯示異常。開箱查驗後，發現箱內物品全以塑膠氣泡膜逐件分隔包裝。關員拆開包裝後，發現大量疑似文物的金屬及紙質錢幣，以及疑似化石的貝殼形狀物品。

經廣東省文物鑑定站鑑定，金屬錢幣共574枚，包括中國古代錢幣、中華民國銅幣、香港一毫銀幣及外國古代錢幣，屬禁止出境的一般文物；另有中華民國紙幣106張，屬限制出境文物。

古生物化石方面，經廣東省自然資源廳鑑定，貝殼形狀物品為菊石化石40件及鸚鵡螺化石2件，均屬一般保護古生物化石。

海關提醒，根據《文物保護法》規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境審核機構審核。任何單位或者個人運送、郵寄、攜帶文物出境，應當向海關申報，海關憑文物出境許可證放行。

根據《古生物化石保護條例》規定，攜帶古生物化石出境的，應當如實向海關申報，並向海關提交國務院自然資源主管部門或者省、自治區、直轄市政府自然資源主管部門的出境批准文件。