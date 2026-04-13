《永劫無間》︱美女電競旁述「喳喳」著短裙捱鬧 變「柯南黑衣人」神反擊

內地知名女電競旁述「喳喳」，因穿短裙出鏡被部份網民罵在「賣肉」、滿足「男性凝視」，於是將自己全身由頭到腳塗黑及穿上黑衫，變成名日漫《名偵探柯南》中的「黑衣人」，以幽默方式回擊嘴賤網民。

遭批露肉迎合男性凝視

「喳喳」早前於《永劫無間》NBPL賽事中，穿上短裙做旁述，被部份網民批評，指她是迎合男性凝視、刻意坐姿不當，甚至指是主辦方強迫「喳喳」以「絕對領域」谷收視增點擊，男主持卻只須穿西服正裝，認為主辦方嚴重性別雙標。

網民強烈聲浪下，「喳喳」在社群平台回應，澄清衣著穿搭是她個人選擇，賽事組沒有干涉，至於「腿部發青」爭議，則是當日空調太冷造成。不過，「喳喳」的發聲，非但未平息原來批評，還之前聲援她的網民也被覺得遭出賣，轉而加入指責「喳喳」，令網絡欺凌加劇。

「喳喳」為回應衣著暴露指控，於賽後轉播中，全身衣飾也改用黑色外，所有露出的皮膚也塗上黑油彩，以《名偵探柯南》中的「黑衣人」形象，回應「道德網民」。

網民則對「喳喳」的舉動留言，「穿衣最自由之人」、「坐姿好像是商務禮儀這個課教的」、「喳喳真的是一個很玩得起很厲害的女生」、「哈哈哈，黑臉的張飛叫喳喳」、「好傢伙這次直接裝都不裝了」、「一點包袱也沒有，真好！」