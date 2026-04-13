著名法學家郭道暉逝世 朱鎔基清華同班同學

中國著名法學家郭道暉前日逝世，享年98歲。郭道暉曾參與制訂《中華人民共和國憲法（1982年）》，長期致力於法治、憲政與人權理論研究，與已故的江平、李步雲並稱中國「法治三老」。郭道暉也是國務院前總理朱鎔基的清華大學同窗、摯友及入黨介紹人。

郭道暉和朱鎔基同樣於1928年生於湖南長沙，「其實我們中學時就是同校同學，他是我父親的學生。後來到了清華，我們成為同班同學。」郭道暉曾向媒體憶述，朱個性耿直，跟自己的性格接近，所以兩個人情投意合，很快成了好朋友。

郭道暉是國務院前總理朱鎔基的清華大學同窗、摯友。

1948年，20歲的郭道暉加入清華大學的中共地下黨組織，翌年介紹朱鎔基加入中國共產黨，兩人同樣在50年代被錯劃為「右派」，一度遭開除黨籍。

「法治三老」均已去世

1979年，已過半百的郭道暉轉入法學領域，任全國人大常委會法制工作委員會研究室副主任，參與《八二憲法》起草工作；80年代末，郭出任《中國法學》雜誌總編輯，大膽討論人權等議題，開一時之風氣，曾提出「以社會權力制約國家權力」的理論。

郭道暉和中國政法大學終身教授江平、中國社科院教授李步雲並稱「法治三老」。江平2023年以94歲高齡辭世，李步雲今年1月亦以92歲高齡去世。