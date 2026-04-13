中國觀察：高層座談頻見「90後」 AI戰略新訊號

上周五，一名佩戴眼鏡、臉孔稚嫩的小伙子，在國務院總理李強的經濟形勢專家和企業家座談會上，侃侃而談，表現自信，引起關注。他是內地AI企業「月之暗面」（Kimi）創始人兼CEO楊植麟，也是這場會議最年輕的代表。



這位1992年生於廣東汕頭的「90後」創業者，曾就讀於北京清華大學與美國卡內基梅隆大學，2023年初創立Kimi，短短3年便打造成業界焦點。值得注意的是，這已是楊植麟半個月內第2次亮相央視《新聞聯播》——3月28日中關村論壇年會報道中已現其身影。

近年總理座談會已多次邀請青年科技企業家出席。去年1月20日，李強主持專家、企業家及教科文衛體代表座談會時，1985年出生的DeepSeek創始人梁文鋒便名列9名發言代表之一。今年1月的同一場座談會，換成了1989年生的MiniMax（稀宇科技）創始人閆俊杰。

去年參加過總理座談會的還有1990年出生的宇樹科技創始人王興興，以及被網友稱為「野生鋼鐵俠」的科技博主彭志輝。2020年，1993年出生的彭志輝以「華為天才少年計劃」最高檔年薪201萬元人民幣，加入華為團隊，研究AI晶片和算法。2023年，彭志輝自立門戶，聯合創立智元機械人。

過去，中南海座談會多邀傳統行業或學界專家，如今變成了一個個「80後」「90後」的科創精英，他們的背景涵蓋清華、北大等頂尖學府，創業領域橫跨大模型、機械人，顯示推行了30年的「科教興國」政策，開始進入收成期，新一代科技領軍者人才輩出。

在中美科技博弈加劇的背景下，科企新貴頻頻獲高層接見，不僅是對個體成就的肯定，也傳遞出鼓勵AI等科企勇當先鋒，加速實現科技自立自強的訊號，相信不久的將來，「00後」科技代表也將陸續亮相。

紀曉華