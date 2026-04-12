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廣州蔗農推「10元3條任斬」賤賣止蝕 景區助農變「登山神器」

即時中國
更新時間：22:40 2026-04-12 HKT
發佈時間：22:40 2026-04-12 HKT

內地農產品產銷失衡問題再現。據內地傳媒報道，廣東廣州增城區的甘蔗今年遭遇嚴重滯銷，蔗農為求散貨止蝕，無奈推出「10元3條任斬」的促銷活動，吸引遊客下田自採。有景區更出手助農，將滯銷的甘蔗變成遊客的「登山神器」，引發關注。

產量過剩蔗農血本無歸

報道指，近日在增城朱村、正果鎮等甘蔗主產區，大批遊客湧入田間體驗「自斬」甘蔗。有農場負責人坦言，今年甘蔗銷售極為困難，其2000畝蔗田僅售出約一成產量。他直指「10元3條」的價格可能連成本都不足，但目前只能盡量多賣以減少損失。

增城區農業農村局分析，滯銷是多重因素疊加的結果。首先，今年全國甘蔗種植面積大幅增加，導致供過於求。其次，廣西、雲南等主產區憑藉低成本優勢，搶佔了傳統市場，導致增城甘蔗外銷受阻。

此外，甘蔗消費與農曆新年高度掛鈎，節後需求銳減；加上春季時令水果如士多啤梨、芒果等上市，分薄了消費市場。不少蔗農因節前銷情理想而「惜售」，錯過了1至2月的黃金銷售期，至3月甘蔗開始「回糖」影響品質，令滯銷問題雪上加霜。

景區購5000支甘蔗 免費派客助解困

為助蔗農解困，廣州著名的白水寨風景區近日發起助農活動，向鄰近村落採購約5000根滯銷甘蔗，在景區入口免費派發予遊客，作為「登山神器」。此舉既為蔗農解決了清田的難題，節省了人工成本，亦為景區增添了話題。

據悉，在活動首日，1000根甘蔗在兩小時內便被遊客領取一空。景區負責人表示，此活動是探索「文旅+助農」新模式的嘗試。除了免費派發，遊客憑景區門票到指定村落採摘甘蔗，更可享每根1元的優惠價，引導客流至田間，期望實現「景區引流、農戶增收、遊客獲益」的多贏局面。

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