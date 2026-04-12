山西法官被指藉詞簽字 辦公室內非禮離婚案女事主

內地司法界爆出嚴重風紀醜聞。據內媒《新黃河》報道，山西省呂梁市中級人民法院一名呂姓法官，被其審理的一宗離婚案的女當事人王女士（化姓）實名舉報，指控其於去年在辦公室內對她進行猥褻。當地公安部門已於周四（10日）就此事正式進行行政立案，展開調查。

女事主公開錄音作證

根據王女士向內媒提供的舉報材料，事件發生於2025年9月5日。當時，負責審理其離婚案件的呂姓法官致電給她，藉詞有新證據需要其簽字，要求她前往其辦公室。

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王女士憶述，當她在辦公室內配合案件查詢期間，該名法官開始對她「動手動腳」。儘管她多次明確拒絕，但對方仍多次強行摟抱其腰部、撫摸其胸部及臀部等敏感部位，並試圖強吻其臉頰。王女士指，當她提出要離開時，呂姓法官更將辦公室門反鎖，並多次表達愛意，要求她接受。最終，王女士以需要接孩子為由才得以脫身。

報道指，王女士提供了一段長約16分鐘的現場錄音作為證據。錄音中，可以清晰聽見王女士多次對一名男士說出「不要、不要」。該男士則在對話中說出「開庭的時候就看到你亮眼睛（漂亮）」、「你真吸引人」、「你是不是嫌我老了」等多句騷擾性言語。

內媒記者曾就此事多次聯絡呂梁市中級人民法院，但截至發稿前未獲任何回應。

律師：案件或由行政轉為刑事

報道引述內地律師趙良善分析指，公安機關現階段將案件作行政立案，是判斷涉案情節暫未達到刑事犯罪的嚴重程度。然而，根據《公安機關辦理行政案件程序規定》，若後續偵查證實行為人存在反鎖房門、利用職權威脅、強行摟抱親吻等壓制受害人反抗的強制行為，且情節惡劣，案件則可能由行政案件轉為刑事案件，追究其強制猥褻罪的刑事責任。根據內地《刑法》，強制猥褻罪最高可判處五年有期徒刑。

