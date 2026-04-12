油價急升│奧迪車入「霸王油」 警拘21歲司機｜有片

近日，內地汽油價格跟隨國際油價上升。一輛奧迪車昨日（11日）在安徽合肥一個油站加油後，未付費就高速駛離，600多元油費由負責加油的工人「硬食」，等同她4天工資，引起網民關注。當地警方今日（12日）稱，涉案的21歲司機已被行政拘留。

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內媒荔枝新聞報道，一輛奧迪車11日在合肥包河區一加油站加了632元人民幣油後逃單。工作人員追了兩次沒追上。加油站工作人員巫先生稱，那個車子感覺是故意的，擋得嚴嚴實實。加油員追了2次沒追上，632元是她自己付的，等於她4天的工資打水漂。

合肥市公安局12日通報稱，針對網傳「一奧迪車在合肥加油後逃單」信息，經核查，公安機關已立案調查。涉案駕駛人已被拘留。

通報稱，4月11日下午1時許，馬姓男子（21歲，外省人）駕駛一輛黑色奧迪轎車，途經包河區南淝河路一加油站加油後未付費駛離。4月12日7時許，馬姓男子被傳喚至公安機關接受調查。目前，馬姓男子已被依法行政拘留。