「扑瓜人」半夜敲冬瓜聽好壞 網民：腐敗果然經不起敲打︱有片

內地網絡日前有一段「扑瓜」片走紅，博主半夜用鐵棍敲擊冬瓜，便可憑「咚咚」聲知道瓜的好壞。當事人透露，旺季時可以月賺約10萬人民幣，但「扑錯好瓜」就要賠償。

旺季月入¥10萬

抖音博主「小唐菜業合作社」的唐先生，早前分享多條工作短片，其中一條獲留言1.6萬條、轉發17.3萬次。

片中，唐先生會在半夜到瓜棚揀選冬瓜，通過用鐵棍敲擊冬瓜，聽發出的「咚咚」聲來辯別瓜的好壞，片中，博主聽出某冬瓜「金玉其外」，便用長刀把冬瓜劈落，即場切開，證實確是「敗絮其中」。

許多網民留言，「洞洞洞洞是好瓜，笨笨笨笨是爛瓜」、「原来深夜才能看到内部的腐敗」、「原來腐敗的經不起敲打啊」、「反腐手段夠凌厲，腐敗現象藏匿於群眾當中也逃脫不了」、「剛剛又錯殺一好瓜」、「旁邊的瓜目睹了兇案，不會嚇得壞掉嗎」、「有些瓜真的要好好敲打敲打」。

《瀟湘晨報》11日聯絡到唐先生，江蘇南通人的他介紹，自己是瓜果供應商，會通過敲擊瓜果的聲音來判斷好壞。

農產品代收是季節性工作，收入隨市場行情波動，旺季時唐先生一個月能賺十幾萬，但淡季收入則會大幅下降。唐先生稱自己並不會固定地待在海南，一個月後也將去往廣西和廣東。

工作中最讓他頭疼的是偶爾的誤判：「敲壞了好瓜肯定要賠償，現在冬瓜一塊多一斤，敲壞一個可能要賠幾十塊錢。」

唐先生很意外自己的「扑瓜」片爆紅，「之前也發過類似視訊，沒想到這次突然火了」，對於網民的關注和調侃，「能讓更多人學到辨瓜的技巧，我覺得挺開心的」。