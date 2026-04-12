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粗心男忘關車窗 僅15分鐘副駕駛座驚現蜂巢

即時中國
更新時間：19:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-12 HKT

內地一名車主日前經歷一場「甜蜜」的煩惱。浙江杭州汪姓車主，僅短暫離開其座駕約15分鐘，未有關上車窗，返回時赫然發現，副駕駛座上方竟被一群蜜蜂火速築起一個拳頭大小的蜂巢，數十隻蜜蜂更在車內盤旋，場面令人咋舌。

消防員穿防蜂衣處理

事發於周四（4月9日），杭州市消防救援支隊接獲汪姓車主求助。車主驚魂未定地表示，僅離開車輛片刻，回來時便目睹大量蜜蜂圍繞車窗，並已在車內築巢，「嗡嗡聲讓他十分害怕」。他不敢擅自驅趕，擔心觸發蜂群攻擊，遂報警求助。

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消防員穿防蜂衣，利用密封膠袋套住整個蜂巢。
消防員穿防蜂衣，利用密封膠袋套住整個蜂巢。

消防人員接報後迅速趕赴現場。穿上全套專業防蜂服的消防員，利用密封膠袋及殺蟲噴霧等工具展開行動。他先用膠袋迅速套住整個蜂巢，再小心翼翼地將其從車頂完整剝離，並立即紮緊袋口，成功將蜂巢轉移至無人區域作妥善處理。其後，消防員再對車內剩餘的蜜蜂進行驅散及消殺，為車主解圍。

消防人員解釋，春季是蜜蜂繁殖的高峰期，蜂群對隱蔽、溫暖的環境尤為敏感。該車輛未關上的車窗，正為蜂群提供了一個絕佳的築巢地點。蜜蜂的築巢速度驚人，在理想條件下，短時間內便能搭建起基礎巢穴。有網民根據事件分析，這應是蜜蜂的「分蜂」自然行為，即舊蜂后帶領部分工蜂尋找新址建立群落。事件引起網上熱議，不少網民對消防員的專業能力表示讚揚，稱其「無所不能」。
 

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