Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甘肅民勤縣種樹義工女生佔9成 低俗男群聊「選妃」被斥「比荒漠涼薄」

即時中國
更新時間：07:30 2026-04-13 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-13 HKT

騰格里沙漠邊緣的甘肅民勤正舉行植樹活動，以抵抗沙漠擴張，數百計的義工中九成是女生，有男性在聊天群中大談「選妃」，視活動是獵艷機會。消息曝光後惹來輿論批評，斥責該些將女性物化的男參加者，思想低俗，玷污公益活動。

女義工遭半夜電話滋擾

網絡近日流出多張植樹聊天群截圖，顯示多名民勤男義工調侃這場環保活動，當中有人直言「全是妹子，明年必須來」；有人將義工合照中的女生，評頭品足，言詞低俗；有人專門整理出所謂的「辨認女生技巧」；甚至有人表示「我全都要」、「選妃」，將熱心參加植樹的女義工，當作調侃取樂的對象，是踐踏公眾支持環保的善意。

群組內口花花外，有女義工半夜收到陌生的騷擾電話，追問行程和私隱；有人在乘車時被人搭訕糾纏，說話中含有不當暗示；甚至有男「義工」守在女生住宿處，或尾隨女義工返回住處樓下，疑伺機搭訕，嚇得部份女義工不敢單獨回去。

部份輕浮男義工在手機背後，肆意品評女義工，將植樹活動扭曲成識女仔的機會，引起網絡一片罵，「不敢去，怕被選妃」、「别去那裡種樹了，如果惡臭bro真的去了很危险」、「現在還有正常人嗎」、「這就是bro 們的常態，加過那種外賣騎手聊天群，每天都在偷拍選妃造黃謠」。

民勤縣政府得知有女義工被騷擾後，已第一時間介入，涉事者已被嚴肅教育，並向被騷擾者道歉。甘肅的文旅部門亦指會「高度重視，全力配合協調」，保護女義工安全，但未有具體追責方案。

真人秀《種地吧》，由蔣敦豪、鷺卓、李耕耘等組成的「十個勤天」小隊，2024年帶動在騰格里沙漠種下18萬棵梭梭樹。自此，許多來自全國的民眾受到感召，每年春季自費參加民勤的大規模種樹活動，以治理沙漠。

據民勤縣統計，三年來累計超過4萬人次志願者參與民勤治沙造林，完成治沙4500餘畝，種植梭梭、花棒等沙生植物100餘萬株。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
2小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
18小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
17小時前