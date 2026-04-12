採煤致山體開裂 貴州山村逾400村民陷險境
更新時間：10:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-12 HKT
因長年採煤導致村後山體嚴重開裂，貴州六盤水坡腳村408名村民身陷險境。儘管當地自然資源局表態稱，應先由政府安置避險，但鎮村兩級政府未將轉移安置措施落實。如今雨季將至，事態危機加劇。
內媒「大象新聞」昨日報道，坡腳村村後一座800米高的山，近年來因長期採煤已成「空殼」。山體縱橫多道裂縫，最寬達四五米，大車可陷入，深部不見底，夜間不時傳出岩石斷裂聲，若遇強降雨極易大面積崩塌。當地村屋也普遍出現地面沉降、牆體開裂，最寬裂縫可伸入手掌。
當地法院鑒定認定，村民房屋受損與煤礦開採存在直接因果關係。14戶村民訴訟勝訴後，共獲賠約45萬元（人民幣，下同），但扣除鑒定、律師費後，每戶實得不足萬元，賠償遠不夠修繕房屋。當地政府曾於春節前組織緊急撤離，向村民發放為期1個月的臨時安置補貼，但上月補貼到期後，村民還是因無處可去陸續返家。
村民多次向鎮政府、村委會申請宅基地與安置，卻遭部門間相互推諉。水城區自然資源局信訪辦工作人員答覆稱，應先避讓，由政府出面安置群眾，確保安全。但鎮村幹部卻以「須上會研究」為由拒絕落實，甚至叫村民「再去起訴」。
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