郎朗師妹︱紐約7歲華裔女童獲頂級音樂學院取錄 破102年校史紀錄

美國紐約7歲華裔鋼琴神童李若儀(Olivia Li)，獲費城柯蒂斯音樂學院(Curtis Institute of Music)取錄，並得到全額獎學金，打破102年校史紀錄，成為該校年紀最小學生。

4歲學琴日練最少4小時

綜合外媒報道，李若儀4歲學琴，天賦之外，又持續刻苦練習，周間三到四小時，周末五到七小時，3年已達職業水準，能夠駕馭蕭邦27首練習曲中最難的《三度練習曲》。

李若儀母親張女士透露，女兒每週末上完課，家裡的平板電腦就成了她的「復盤室」。她會主動要求看回課堂錄影，一遍遍觀察老師的指法、觸鍵和聲音處理。這種極高的內驅力，讓她在七歲時就擁有了職業鋼琴家的嚴謹。

7歲的李若儀成為費城柯蒂斯音樂學院102年來最年紀學生。Youtube@Camerata New Jersey

7歲的李若儀成為費城柯蒂斯音樂學院102年來最年紀學生。

李若儀神乎奇技的鋼琴技巧，令她贏得多個國際獎項，及獲得美國四大音樂學院之一的費城柯蒂斯音樂學院取錄，成為該校逾百年來最細學生。著名鋼琴家郎朗及王羽佳都出自這家音樂學院。

音樂之外，李若儀學業同樣出色，數學和英語水平均領先同齡人一到兩個年級。

今年8月，李若儀便會到費城就讀柯蒂斯音樂學院學習，開展她新的音樂人生。