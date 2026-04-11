Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲南女生為教師起侮辱性綽號 遭掌摑致耳損傷

即時中國
更新時間：22:55 2026-04-11 HKT
發佈時間：22:55 2026-04-11 HKT

雲南昭通市鎮雄縣一所私立學校日前發生一宗教師體罰事件。一名六年級女生因給予老師侮辱性綽號，遭該名老師連續掌摑四巴，導致耳部損傷。事件經傳媒報道後引起廣泛關注，當地相關部門迅速介入，涉事師生最終互相道歉，並達成和解。

不忿被稱「非洲大母X」

據《極目新聞》報道，事發於7日晚，就讀於當地「蓄菁學校」的王姓女同學，因私下為一名女教師起了帶有侮辱性的綽號「非洲大母X」，被該名老師得知。

當事學生門診病歷。
當事學生門診病歷。

涉事女生憶述，老師當時「一邊捏我的臉，一邊扇我耳光，扇了四耳光，當時鼻血一下就涌出來了，眼前發黑」。家長其後提供的醫院診斷證明書顯示，該名女生被診斷出耳損傷及右耳耳鳴。

報道引述校方起初的回應指，事件源於學生所起的綽號帶有侮辱成分，刺激了老師的情緒，承認老師教育學生時「下手重了一點」。

官方介入調解 師生互相致歉

事件曝光後，鎮雄縣相關部門高度重視，並介入調查及調解。涉事女生的父親周四（11日）向傳媒表示，事件已得到妥善解決。

他透露，在官方人員的調解下，涉事老師與女兒已互相道歉。他稱：「我女兒給老師起外號肯定有錯在先，我教育了她，讓她先向老師道歉，老師也給我女兒道了歉，說行為過激了。」

據悉，涉事老師願意支付一筆補償金，當中包括家長因處理此事而造成的誤工費，以及給予學生的補償。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
6小時前
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
趣聞熱話
7小時前
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
05:31
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
申訴熱話
15小時前
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
伊朗局勢｜美伊談判進入專家磋商階段 特朗普：正清理霍爾木茲海峽 伊方稱迫退美艦｜持續更新
01:32
伊朗局勢｜美伊談判進入專家磋商階段 特朗普：正清理霍爾木茲海峽 伊方稱迫退美艦｜持續更新
即時國際
24分鐘前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
17小時前
油價急升｜國泰及快運分別取消下月中至6月底2%及6%航班
油價急升｜國泰及快運分別取消下月中至6月底2%及6%航班
社會
6小時前
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
影視圈
4小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT