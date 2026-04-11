雲南女生為教師起侮辱性綽號 遭掌摑致耳損傷

雲南昭通市鎮雄縣一所私立學校日前發生一宗教師體罰事件。一名六年級女生因給予老師侮辱性綽號，遭該名老師連續掌摑四巴，導致耳部損傷。事件經傳媒報道後引起廣泛關注，當地相關部門迅速介入，涉事師生最終互相道歉，並達成和解。

不忿被稱「非洲大母X」

據《極目新聞》報道，事發於7日晚，就讀於當地「蓄菁學校」的王姓女同學，因私下為一名女教師起了帶有侮辱性的綽號「非洲大母X」，被該名老師得知。

當事學生門診病歷。

涉事女生憶述，老師當時「一邊捏我的臉，一邊扇我耳光，扇了四耳光，當時鼻血一下就涌出來了，眼前發黑」。家長其後提供的醫院診斷證明書顯示，該名女生被診斷出耳損傷及右耳耳鳴。

報道引述校方起初的回應指，事件源於學生所起的綽號帶有侮辱成分，刺激了老師的情緒，承認老師教育學生時「下手重了一點」。

官方介入調解 師生互相致歉

事件曝光後，鎮雄縣相關部門高度重視，並介入調查及調解。涉事女生的父親周四（11日）向傳媒表示，事件已得到妥善解決。

他透露，在官方人員的調解下，涉事老師與女兒已互相道歉。他稱：「我女兒給老師起外號肯定有錯在先，我教育了她，讓她先向老師道歉，老師也給我女兒道了歉，說行為過激了。」

據悉，涉事老師願意支付一筆補償金，當中包括家長因處理此事而造成的誤工費，以及給予學生的補償。