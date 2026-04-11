西九龍｜外籍男攜「百寶袋」出境 揭走私30件古文物

據內地海關發布，西九龍站海關近日偵破一宗企圖走私文物出境案件，截獲一名外籍男性旅客，並在其隨身行李中檢獲一批共30件、最早可追溯至公元一世紀的珍貴文物，當中包括金屬印章、古錢幣及佛像等，全數均屬國家禁止出境的管制物品。

X光機下現形 背包暗藏乾坤

據海關方面透露，涉案外籍男子在西九龍站準備離境期間，未有向海關作出任何申報。當其經過海關監管區時，關員發現其隨身背包的X光機掃描影像呈現異常，遂將其截停作進一步檢查。

相關新聞：珠海拱北︱婦人扮大肚婆走私白銀19公斤 揸車北上過關斷正︱有片

經查驗後，關員在該名男子的背包內，發現一批用透明膠袋包裹的懷疑文物。該批物品其後送交廣東省文物鑑定站進行專業鑑定，證實全為禁止出境的珍貴文物。

橫跨千年歷史 鑑定證屬國家文物

鑑定結果顯示，該批被查獲的30件文物歷史悠久，品類繁多，當中包括：

公元1至7世紀金屬印章及戒指24件，公元2至10世紀打制錢幣3枚，公元6至9世紀佛像圖案封泥1件，公元7至9世紀東南亞銅佛立像1件，19世紀末至20世紀初金屬佛牌1件。

相關新聞：西九龍︱背囊男南下違規藏11萬美金現鈔 驚青過關被截︱有片

海關提醒：走私文物屬嚴重罪行

海關方面重申，根據《中華人民共和國文物保護法》，任何單位或個人運送、郵寄或攜帶文物出境，必須向海關申報，並持有由國家文物部門簽發的出境許可證，方可從指定口岸離境。

當局強調，走私文物屬嚴重罪行，一經定罪，將會被依法追究刑事責任。即使行為尚未構成刑事罪行，海關亦會依照相關法律法規予以處罰。當局呼籲旅客切勿以身試法。