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PS5價格上調內地反爆賣？ 深圳二手交易市場價量齊升

即時中國
更新時間：18:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-11 HKT

日本電子巨擘Sony（索尼）近日一反遊戲主機「越賣越平」的市場傳統，宣布旗下PlayStation 5（PS5）全系列產品自4月2日起加價，此舉非但未有冷卻市場，反而在全球範圍內觸發罕見的搶購熱潮。官方渠道迅速售罄，二手市場價格亦隨之水漲船高，有玩家戲稱PS5已成「理財產品」。

全線價格上調 Pro版加幅最大

根據索尼互動娛樂（SIE）於3月27日發布的公告，是次價格調整屬全球性行動。在中國大陸市場，性能最強的PS5 Pro加幅最為顯著，由5,599元上調至6,299元（人民幣，下同），漲價700元；PS5輕薄版光驅版及數位版，亦分別上調100元及500元。

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消息公布後，市場反應異常熾熱。有網絡數據指，官方公布加價後僅兩小時，PS5全系列銷量一度暴漲八倍。內地京東、天貓等官方網上旗艦店，相關型號主機火速售罄，預約人數突破十萬。線下市場方面，內地多個城市的授權門市均出現人龍，現貨被搶購一空，不少門店僅能提供預約登記。

新機「一機難求」 二手市場交投活躍

在新機供應緊張的情況下，大量需求湧入二手市場。有深圳華強北遊戲設備專門店的店員向內地傳媒透露，近期關於二手PS5的諮詢量確實有所上升。

在部分二手交易平台上，PS5的成交價甚至超越官方加價後的水平。有玩家表示：「首發價買的PS5，用了近五年，現在賣掉竟能獲利，可謂前所未見。」此現象徹底打破了數碼產品「落地即貶值」的常規。

玩家反應兩極

面對突如其來的加價，玩家群體反應呈現兩極化。社交平台上，不少玩家一方面批評索尼「毫無底線」，另一方面卻趕在漲價前入手，上演「越貴越買」的矛盾場面。

有準備「入坑」的新玩家大吐苦水：「本想等降價，豈料等來加價，現時價格比首發時更貴，直接超出預算。」亦有觀望者認為無需跟風搶購，寧願等待貨源穩定後再作打算。

加價背後：成本飆升與業績壓力

對於發售近五年仍逆市加價的原因，索尼官方解釋為受全球經濟持續承壓、供應鏈波動、綜合營運成本上漲等多重外部因素影響。然而，市場分析普遍認為，背後涉及多重因素。

最核心的原因，是原材料成本大幅上漲。受全球AI熱潮影響，記憶體廠商將大部分產能轉向利潤更高的AI伺服器專用記憶體，導致消費級電子產品的晶片供應減少，價格隨之飆升。自2026年以來，PS5核心部件的内存晶片價格漲幅高達八至九成。

其次，索尼自身的業績壓力亦是推手之一。據其2025財年第三季度財報顯示，PS5硬件銷量按年下滑，為保利潤，加價成為直接的商業選擇。此外，微軟Xbox及任天堂Switch等競爭對手早前亦已透過不同方式加價，齊齊打破「遲買平幾舊」的傳統。

內地市場公布最新價格： 

  • PlayStation 5 遊戲機數碼版（輕薄版）新建議零售價為人民幣 3,999 元（原價 2,999 元），折合約港幣 HK$4,529
  • PlayStation 5 遊戲機（輕薄版）新建議零售價為人民幣 4,399 元（原價 3,599 元），折合約港幣 HK$4,979
  • PlayStation 5 Pro 遊戲機新建議零售價為人民幣 6,299 元（原價 5,599 元），折合約港幣 HK$7,129

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