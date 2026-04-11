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大馬女網紅疑遊河南古剎 低胸拜神未點香燭被批「擺拍」褻瀆神明

即時中國
更新時間：17:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：17:10 2026-04-11 HKT

一名馬來西亞網絡紅人Junee（IG帳號@junee1214）近日因發布一組疑在河南寺廟參拜的照片，而引發廣泛爭議。她在照片中不僅衣著暴露，更被網民發現其手中香枝根本沒有點燃，質疑其行為純屬「擺拍」，連神明都敢欺騙。在遭受猛烈抨擊後，該網紅目前已疑似關閉其社交媒體帳號。

地點疑為洛陽白馬寺

大馬女網紅Junee疑遊河南古剎時，低胸拜神未點香燭被批「擺拍」。Threads
大馬女網紅Junee疑遊河南古剎時，低胸拜神未點香燭被批「擺拍」。Threads
大馬女網紅Junee疑遊河南古剎時，低胸拜神未點香燭被批「擺拍」。Threads
大馬女網紅Junee疑遊河南古剎時，低胸拜神未點香燭被批「擺拍」。Threads
大馬女網紅Junee疑遊河南古剎時，低胸拜神未點香燭被批「擺拍」。Threads
大馬女網紅Junee疑遊河南古剎時，低胸拜神未點香燭被批「擺拍」。Threads

馬來西亞《中國報》報道，Junee近日疑似前往內地旅遊，並到訪河南著名古剎洛陽白馬寺。從她在社交平台Threads分享的照片可見，她身穿貼身的低胸上衣，在香爐前刻意拉開外套拉鏈，露出事業線及肚臍，姿態頗為性感。

照片曝光後，隨即引發大批網民不滿，認為在莊嚴的宗教場所如此穿著，是對神明及寺廟的極大不敬。儘管亦有少數聲音認為此乃個人「穿衣自由」，但輿論普遍持批評態度。

IG及Threads帳號被關

隨後有眼利的網民發現，Junee雖然手持三支香枝，看似虔誠參拜，但香枝頂端並無燃點，質疑是擺拍故作姿態，認為其已構成褻瀆神明。在排山倒海的輿論壓力下，Junee的Instagram及Threads帳號目前已無法搜到。

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