最堅強母親｜81歲「無肢慈母」王玉氏 撫養3孩長大成人感動全網

在甘肅省白銀市的黃土高原上，一位名叫王玉氏的八旬老婦，以其不凡的生命歷程，譜寫了一曲母愛的動人讚歌。她天生四肢不全，無手無腳，卻憑藉超乎常人的意志與堅韌，獨力撫養三名子女長大成人，其事蹟感動萬千網民，被譽為「最堅強的母親」。

天生無肢憑樂天笑對逆境

據其子張立虎憶述，母親王玉氏於1945年出生，其先天殘疾令家人一度陷入絕望。因無手無腳，她被家人喚作「沒腿兒」，這個名字跟隨了她整整27年。儘管命途多舛，王玉氏卻展現出驚人的樂天性格，以笑聲面對周遭的奇異目光。

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直至27歲嫁予同村一名貧困男子，她在進行戶籍登記時，才由工作人員取名「王玉氏」，正式擁有了自己的名字。婚後，丈夫為賺錢養家需終日勞動，照顧三名年幼子女及操持所有家務的重擔，便完全落於這位無肢母親的肩上。

靠嘴縫衣服 母愛超越體格極限

沒有雙手，她便用身體的挪動與被褥的輔助，側身為孩子哺乳；沒有雙腿，她則依靠臂膀的力量在凳子間移動，處理家頭細務。張立虎形容：「別看我母親腿腳都不方便，但幹活非常麻利，洗衣服、做飯、縫補衣物……做家務樣樣精通。」

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最令人動容的，莫過於她為家人縫補衣裳的情景。她需用兩邊胳膊肘夾住比常人更粗長的縫衣針，再用嘴巴含着線頭費力穿引。每縫一針，針尾便會深陷其臂肘的皮肉之中；每補好一件衣物，嘴上亦會磨出水泡。日復一日，其雙肘早已布滿密麻的針眼與厚繭。

縱然生活刻苦，王玉氏卻從無怨言，憶起往昔，僅淡淡地表示老公要去農業社賺錢，日子過得真的很辛苦。但至少也把孩子們養活着了，也沒挨餓。

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兒女反哺「媽在家就在」

數十載含辛茹苦，王玉氏的三名子女現已長大成人。其丈夫已於十多年前離世，現年81歲的她，由小兒子張立虎及兒媳悉心照料，女兒及大兒子亦常伴左右。張立虎表示：「母親拉扯大了我們姐弟三人，她的這種精神值得我們每個人學習。陪伴老人是最幸福的，媽在家就在。」