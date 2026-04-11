AI扮聲｜《哪吒2》配音員聲音被盜　致工作被取消

人工智能（AI）技術發展一日千里，其應用於聲音生成的「AI仿聲」卻引發嚴重侵權問題。近日，多位內地知名配音員及機構相繼發表聲明，嚴厲譴責未經授權盜用其聲音作AI生成的侵權行為，並呼籲業界及公眾共同抵制。有配音演員直言，AI盜聲已直接衝擊其生計，惟追責之路卻因取證、執法及法律漏洞等問題而困難重重。

配音業界集體聲討

據九派新聞報道，自今年3月起，包括著名配音演員季冠霖、「邊江工作室」及「729聲工場」在內的多個業內代表，集體發布維權聲明，明確提出「三禁」原則：嚴禁任何未經授權的聲音採集與AI生成；堅決抵制以營利為目的的聲音濫用；並要求相關平台下架所有侵權內容及追究侵權方法律責任。

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侵權猖獗 起訴困難重重

報道指，在電影《哪吒2》中聲演「太乙真人」的配音演員張珈銘，是此次侵權風波的其中一名受害者。他表示，自去年底起發現其聲音，特別是「太乙真人」的聲線，被大量盜用作AI生成內容，「僅一天統計，侵權案例就超過700宗。」

侵權行為已直接影響其收入。張珈銘透露：「已經有合作夥伴明確表示，既然有大量與我相似甚至免費的AI聲音，故選擇不再與我合作，有三個商業合約就是這樣被取消的。」

為尋求公義，張珈銘聘請律師並動用公司人力蒐證，耗時1個月，準備對一個侵權帳號提出起訴。然而，在即將提交法院之際，律師告知該帳號的實際使用人僅為一名13歲的未成年人，令他陷入兩難。「我根本沒辦法去起訴一個孩子，可前期成本已經全部投入進去了。」他坦言，至今為止，其所有維權嘗試均無一成功起訴，面對的侵權者不少是法律意識淡薄的未成年人，或僅為賺取流量謀生的人。

他補充，即使勝訴，賠償金額不大，加上對方可能以無力支付為由，導致法院判決亦難以執行，維權成本與侵權代價完全不對等。

平台懲處力度有限

另一位配音演員小木亦深受其害。小木發現侵權者手法極為狡猾，常將多位配音員的聲音「黏合」在同一角色上，令人難以完全辨識。更有甚者，利用平台漏洞「打游擊」，一旦被舉報便下架內容，轉眼間「換一個馬甲再次重生」，而平台方的懲戒措施往往聊勝於無。

小木指出，有短片平台甚至利用這些盜版AI聲音向用戶收費，變相是「用了我們的聲音賺錢，卻沒經過任何一個人同意。」

行業生態受衝擊恐無人入行

資深配音演員張小麥則對行業前景表達憂慮。他指出，AI技術已嚴重擠壓配音演員的生存空間，令許多從業員接單量驟減，部分同行甚至被迫轉行，從事外賣、房地產中介等工作。

他認為，AI生成的聲音始終缺乏靈魂，「我們現在唯一沒被取代的，就是聲音裡還有活人氣、呼吸感，還有一些煙火味兒。」然而，對追求低成本的製作方而言，AI的模仿能力已然足夠。這導致新人難以與AI「複製品」競爭，學習成本高而前景不明，令行業面臨青黃不接的危機。

法律保障尚待完善

多名法律專家表示，AI仿聲侵權在現實中面臨取證難、鑑定難及相關法例不完善等多重監管困境。中國政法大學知識產權中心特約研究員趙占領認為，在監管政策出台前，行業自律及平台規則至關重要，建議平台應主動禁止用戶未經授權使用他人聲音。

專家建議，長遠而言，需建立統一的AI聲音水印技術標準，並鼓勵配音演員將其具商業價值的聲音及聲紋進行單獨備案，以便日後追責。隨著相關制度逐步完善，對配音員聲音的有效保護機制方能真正建立。

