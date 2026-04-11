18禁︱水貨客帶244本日本淫穢漫畫入境 塞滿兩大篋被截

北京市檢四分院周五（10日）通報一宗走私淫穢物品案宣判消息，有人從日本走私244本淫穢書刊入境，被法院以走私淫穢物品罪判監1年半，緩刑二年，並罰款1萬元（人民幣，下同）。

通報指，2024年9月，40多歲的汪某由日本東京飛往北京大興國際機場，選擇「無申報」通道通關，惟關員截查，發現其兩個大行李箱中全部裝著大量封面標註「十八禁」、內容露骨的漫畫書籍。經清點與專業鑒定，涉案書刊中244本被認定為淫穢物品。

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走私淫穢書刊100本以上屬刑事罪

汪某在日本某公司工作，同時也是一名活躍於網絡的「跨境代購」，長期在閑魚平台發布廣告，宣稱可代購日本限定漫畫、玩具、徽章等，以賺取代購費。客戶下單後，汪某會在回國時將相關物品帶回。



相關司法解釋，走私淫穢書刊100冊以上即達到刑事立案追訴標準，數量越高，量刑越重。庭審中，汪某自願認罪悔罪，稱其誤以為該行為僅會被處以罰款或沒收貨物。法院綜合各因素，作出相應判決。