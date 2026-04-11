中風老翁床下底藏200個「金幣」 老婆知真相即嬲爆？

不少人買金為保值，如遇突發事就變成「救命錢」。近日，河南的李大叔腦中風，目前話都說不清楚了，生活不能自理，要靠老伴照顧。早前妻子意外在床下發現200多個金幣，但妻子卻未沒有一絲高興。



內地「極目新聞」報道，妻子當日在床下發現有各類金幣、紀念幣、郵票等200多件，很多寫著限量版黃金金幣，有的金幣重達1公斤。

花逾9萬買紀念幣

報道指，其中一個金幣標註「Au.999」（千足金的意思），同時還印有「18mg」字樣。惟金幣含金量僅有0.018克。李大叔妻子表示，該金幣售價就近萬元（人民幣‧下同）。



李大叔妻子撬開部分顯示純金的金幣，發現金幣質地很硬，剪開表皮能看到裡面是白色物體，金幣都不是真的。目前溝通能力有限的李大叔曾向妻子表示，這些「金幣」能賣大錢。



妻子查看李大叔購物記錄發現，他在網上有100多個的購物記錄，共花了9萬多元救命錢購買紀念幣目前，李大叔妻子已經跟平台提交退貨申請，平台客服表示非常同情，稱收到訂單數據後會盡快處理。