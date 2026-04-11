深圳無知男為增雄風DIY注射硅膠 「蘿蔔」下體潰爛發臭求醫

男生經常誤信有「雄風」才有自信，有時甚至做出無知的行為。近日，內地《南方都市報》報道深圳一宗駭人醫療事件，一名男子為增大下體，竟從網上購買非醫用硅膠硅膠，然後自行注射。最終至下體發炎、流膿，疼痛難忍下求醫。

寶安區松崗人民醫院男科與性醫學專科學科帶頭人楊槐教授，病人小余（化名）入院之初，生殖器及周邊皮膚潰爛、流膿、發臭，已經發生感染，膿腫的生殖器當時根本無法判斷性功能還是否正常。

醫生從小余下體抽出177克異物。《南方都市報》

醫生從小余下體抽出177克異物。《南方都市報》

醫生從小余下體抽出177克異物。《南方都市報》

過去有男性為增雄風，不惜做出傷害自己的行為。iStock

抽出177克異物

楊槐教授團隊替小余抽出膿液和清除潰爛壞死組織，從陰莖陰囊皮下取出177克硅膠異物。醫生指，由於小余下體感染嚴重，部分硅膠導致皮膚缺血壞死，整個器官潰爛嚴重；加上其盲目地注射，傷及陰莖血管和神經，醫生指其勃起功能嚴重下降。



幸好小余注射的部位未傷及到海綿體，經觀察，其生殖器功能在逐步恢復，後續還需進一步進行修復和治療。

幸未傷及海棉體

相關數據顯示，國內成年男性勃起後長度在9厘至16厘米為正常範圍。充分勃起時平均長度約為12.42厘米，平均周長約為10.75厘米， 自然疲軟時平均長度約為7.42厘米，平均周長約為8.54厘米。



楊槐教授說，無論是哪種情況，男性都應尋求專業診斷和治療，絕不可自行診治。