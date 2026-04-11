色情水療會？︱癡心男月幫襯10次遭女技師拒愛 亂報警屈存特殊服務

遇違法事挺身舉報固然是好事，但浙江杭州一名因求愛不遂的男子，竟故亂報警，謊報當地一間浴場（又稱水療會）向客人提供色情服務。事後，涉案男子最終被行政處罰。

該名男子林某當日致電公安，向警員指自己到浴場洗澡時發現有人違提供不當服務。公安即時到現場調查，卻未有任何發現，之後林某「信誓旦旦」是有店員要他接受特殊服務。

後來浴場負責人表示，浴場幾名女技師均表示，林某確實曾到過，但均未曾跟報警人說過話，甚至連衣服也未有脫，澡都未有洗。

警員後來帶林某到現場指認，才發現林某近期在追求浴場一名女技師，甚至一個月內來浴場消費10次，但女技師拒絕了他，甚至將林某拉黑。

為了發洩不滿，林某決定報警，謊稱浴場向客人提供色情服務。目前，林某因虛構事實擾亂公共秩序已被錢塘警方行政處罰。