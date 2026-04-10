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北京U10足球賽現「互射烏龍」鬧劇 兩隊教練領隊遭終身「禁足」｜有片

即時中國
更新時間：19:50 2026-04-10 HKT
發佈時間：19:50 2026-04-10 HKT

北京一場男子U10少年足球聯賽，竟上演雙方球員「互射烏龍」的荒唐鬧劇，事件震驚內地體壇。北京市足球協會迅速介入，對涉事兩隊的教練及領隊共四人，處以終身禁止從事足球活動的嚴厲處分。中國足球協會及北京市體育局已成立聯合調查組，誓言以「零容忍」態度徹查。

下半場連入五個烏龍球

事發於上周六（4月4日）舉行的第五屆中國青少年足球聯賽北京賽區賽事，由「東城體校16橙隊」對陣「踢球者蘭隊」。據北京市足協通報，比賽下半場，「踢球者蘭隊」竟連續三次將球射入己方龍門，其後「東城體校」亦仿效，連續兩次自入烏龍，過程中雙方守門員均未作有效撲救。

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根據網上流傳的片段，疑為「東城體校」教練在對方射入兩個烏龍球後，曾向裁判及比賽監督理論，惟對方僅表示賽後再作處理。該教練隨即不滿反問「那我們也可以這麼做是吧？」，其後其隊伍便開始射入烏龍球。

足協重罰兩隊

北京市足協紀律委員會批評，兩隊的消極比賽行為嚴重違背公平競賽精神，造成惡劣社會影響。委員會決定，取消兩隊於本屆賽事的比賽資格，並對雙方的主教練及領隊共四人，處以「終身禁足」處分，即永久禁止他們從事北京市任何與足球相關的活動。

中國足協及北京市體局於今日（10日）宣布成立聯合調查組，將對賽事組委會、比賽監督、裁判及現場工作人員作進一步盡職調查，表明會以零容忍態度，依規依紀依法嚴肅追究責任。

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