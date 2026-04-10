Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日航班大幅縮減 3月53條航線全數取消

即時中國
更新時間：19:15 2026-04-10 HKT
發佈時間：19:15 2026-04-10 HKT

最新數據顯示，今年3月櫻花旺季期間，中日兩地航空交通不升反跌。根據航班數據服務商「航班管家」統計，共有53條中國大陸往返日本的航線全數取消，數量較2月進一步增加，反映兩地航運持續萎縮。

整體取消率近五成 按月上升

報告指出，整個3月份，由中國大陸飛往日本的航班共取消2,691班，取消率高達49.6%，按月微升1.1個百分點。

相關新聞：中日49條航線取消100%航班　高市早苗：擬尋求與習近平直接對話

在眾多航線中，以北京大興國際機場往返大阪關西機場的航班削減最為嚴重，全月125個航班悉數取消，取消率達100%。北京大興機場亦因此成為3月份赴日航班取消量最多的內地機場。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨行賊持搶闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
00:41
獨行賊持槍闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
突發
6小時前
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
00:41
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
突發
5小時前
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
4小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
銅鑼灣19歲少女天台企跳近2小時終勸服 現場交通一度嚴重受阻
突發
3小時前
打劫東亞銀行│獨行賊行劫過程曝光 被槍指嚇女職員驚慌蹲在櫃台底
01:37
打劫東亞銀行│獨行賊行劫過程曝光 被槍指嚇女職員驚慌蹲檯底
突發
2小時前
石硤尾46年 「水手快餐店」結業！馳名大力水手飯/炸雞髀成絕響 3原因舊式文化難再續
石硤尾46年 「水手快餐店」結業！馳名大力水手飯/炸雞髀成絕響 3原因舊式文化難再續
飲食
6小時前
00:26
習鄭會︱ 習近平提兩岸發展4意見 倡國共齊創統一美好未來
兩岸熱話
5小時前