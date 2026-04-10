中日航班大幅縮減 3月53條航線全數取消
更新時間：19:15 2026-04-10 HKT
發佈時間：19:15 2026-04-10 HKT
發佈時間：19:15 2026-04-10 HKT
最新數據顯示，今年3月櫻花旺季期間，中日兩地航空交通不升反跌。根據航班數據服務商「航班管家」統計，共有53條中國大陸往返日本的航線全數取消，數量較2月進一步增加，反映兩地航運持續萎縮。
整體取消率近五成 按月上升
報告指出，整個3月份，由中國大陸飛往日本的航班共取消2,691班，取消率高達49.6%，按月微升1.1個百分點。
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在眾多航線中，以北京大興國際機場往返大阪關西機場的航班削減最為嚴重，全月125個航班悉數取消，取消率達100%。北京大興機場亦因此成為3月份赴日航班取消量最多的內地機場。
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