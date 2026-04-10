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呃保險︱武漢狠父溺殺4歲女對屍扮急救 辯稱精神異常圖脫罪

即時中國
更新時間：18:10 2026-04-10 HKT
發佈時間：18:10 2026-04-10 HKT

湖北武漢2025年11月有4歲女童溺斃。警方調查後，發現死者父親疑為騙保險，浸死親女扮成意外遇溺，還曾對遺體實施急救以掩蓋犯罪事實。疑犯被捕後辯稱作案時精神異常，目前警方正對疑犯作精神鑑定。

案發前5個月為女買保險

上游新聞報道，死者小琳於2025年11月29日凌晨，在漢陽長江邊溺斃。小琳母親陳女士指，案發當晚有民警告知女兒死訊，並指丈夫姚某某有重大嫌疑。

喪女數月，陳女士始在律師處獲知案件詳情。警方發現，11月28日晚，疑犯姚某某瞞著家人帶女兒乘車到180多公里外的長江邊。29日凌晨1時許，小琳被父親強按入水中，再拋入江中，不理孩子求救。

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姚某某之後刻意報警稱女兒意外落水，民警抵達將小琳撈上岸後，姚某某又故意對遺體急救，試圖掩蓋犯罪事實。

警方認為事件有多處疑點，姚某某被訊問下供述殺人過程，自案發日起被以涉嫌故意殺人罪羈押。

陳女士指，姚某某曾稱女童身體有恙、生活壓力過重、夫妻感情不和等，成為犯案藉口。

陳女士並不認同。她她表示孩子雖身體有恙，但無需專項治療，僅是外表與正常小孩有差異，生前就讀幼兒園大班。

陳女士出示的保單顯示，2025年6月28日，姚某某花費60元為女兒購買意外險。

上游新聞記者多方交叉佐證，姚某某口供中亦承認存在殺女騙保的主觀意圖。

疑犯家屬則指，姚某某犯案時精神異常。

報道指，警方正就案件開展精神鑑定，案件後續偵辦工作持續推進。

 

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