常州萬達廣場女廁360°無遮擋 工作人員揭零私隱原因

江蘇有萬達廣場的女廁，居然完全沒有間隔，女顧客要在「你眼望我眼」的情況下大小便。消息在網上引發熱議，吸引許多女民眾前往該個零私隱的商場洗手間探秘打卡。

員工：門口已貼裝修告示

江蘇常州有網民，3日前發帖，展示當地萬達廣場3樓女廁的奇葩設計。據其上傳的照片顯示，空間闊大的女廁，只有一個馬桶，其餘是十多個蹲廁。

常州萬達廣場一個女廁被發現360度無遮擋引起熱議。抖音@喵喵瞄一眼

常州萬達廣場一個女廁被發現360度無遮擋引起熱議。抖音@喵喵瞄一眼

洗手間完全沒有正常間隔，一眼望穿，使用者如超過一人，便會看到對方蹲在廁上或馬桶大小便，情況尷尬。

《瀟湘晨報》10日報道，指涉事商場的工作人員指，該個女廁正在裝修，門口已貼出暫停使用的告示，不明白顧客為何進入。該人員指，涉事女廁會在10日安裝新間隔後，才開放使用。

網民則對這個無遮擋女廁熱烈討論，「保潔：夢中情廁，方便打掃」、「要是旁邊的腸胃不好，會不會濺到自己」、「人家都沒有裝修好，非要假裝看不見警示」、「這不怪人家商場，自己沒看清楚標識」、「上學時都是這樣，上大學時才有隔斷還沒有門」、「這不是回到二十年前了」。