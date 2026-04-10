深圳車公廟︱40米高「巨型枕頭」蓋地盤 創新概念成減噪新方案

近日到深圳車公廟的港人，或會看見當地出現一個「超大枕頭」，據悉，「枕頭」其實是泰然工業區城市更新項目工地的基坑氣膜，憑借軟萌外觀和硬核環保功能成為網絡熱話。



深圳新聞網日前報道，近日，在福田區住房和建設局的推動下，車公廟泰然工業區城市更新項目正式投用華南地區最大單體氣承式基坑氣膜。

深圳車公廟出現40米高「巨型枕頭」蓋著正在施工的地盤。

深圳車公廟出現40米高「巨型枕頭」蓋著正在施工的地盤。

深圳車公廟出現40米高「巨型枕頭」蓋著正在施工的地盤。

深圳車公廟出現40米高「巨型枕頭」蓋著正在施工的地盤。

「白色巨罩」高40米、覆蓋面積達12780平方米、內部封閉空間約78萬立方米，成功解決城市核心區施工噪音大、揚塵管控難、天氣影響顯著等多重問題。

可抗14級颱風

報道指，該項目氣膜採用高強度PVDF膜材搭配全封閉結構，如同給基坑蓋上一層「隔音防塵被」，實測降噪20％，膜外基本無明顯施工噪音；全封閉結構可物理阻斷粉塵外溢，搭配內部高杆霧樁、線性噴淋、霧炮機立體降塵系統，PM10濃度穩定維持在低位，實現揚塵零外溢；同時採用全回轉全護筒工藝，進一步降低施工振動，將對地鐵線路擾動降至最低。



針對深圳颱風、暴雨頻發的天氣，氣膜以熱鍍鋅鋼索網與膜材協同受力的設計，可抵御14級颱風，膜體形變精準可控。項目亦配有9部一體式制冷設備和9部專用風機，持續送風控溫，解決氣膜「悶熱」問題，讓工人有舒適作業環境。