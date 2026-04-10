杭州西湖連撒7噸漂白粉？ 真相是……

「杭州西湖將連續一周撒7噸漂白粉」的話題近日登上熱搜，引發網友關注。杭州西湖風景名勝區管委會水域管理處對此回應稱，這是荷區清塘延續近30年的常規養護作業。使用漂白粉是為殺菌抑藻、淨化水質，對原生魚類、鳥類幾乎無影響，全程生態安全可控。

每年4月是荷花生長關鍵期，蟄伏一冬的藕莖開始萌芽，荷區面臨病蟲害滋生、藻類瘋長搶奪養分等多重威脅。4月8日晚，杭州西湖啟動清塘作業，未來一周湖中將撒入7噸漂白粉，覆蓋150畝、24個荷花區，預計4月12日結束。

景區工作人員指出，西湖撒入的不是普通漂白粉，而是食品級次氯酸鈣，既能殺菌抑藻、淨化水質，還能溫和「勸退」愛啃荷花新生嫩芽的魚類，把荷區留給荷花安心長大。這些漂白粉1到2天內可自然降解，不長期殘留，投入的區域也僅局限在封閉荷區，不會擴散至全湖，也不會幹擾周邊鳥類棲息地及覓食環境，整個西湖生態鏈依舊保持穩定。

杭州市生態環境局水生態環境處大隊長陳東海指出，官方持續按月監測西湖水質，「2021年到現在，西湖水質一直保持在Ⅲ類以上，從往年在清塘期間監測到的數據來看，並未發現異常」。