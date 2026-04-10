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密大中國學者遭美「敵意盤問」後自殺 華外交部多次提嚴正交涉

即時中國
更新時間：10:06 2026-04-10 HKT
發佈時間：10:06 2026-04-10 HKT

密西根大學（University of Michigan）工學院助理研究員王丹浩（Danhao Wang，音譯），遭美國聯邦執法部門約談後墮樓身亡。中國外交部指死者遭美國「敵意盤問」，已提嚴正交涉及要求徹查事件。

中方斥遭「敵意盤問」

密西根大學證實，來自中國的半導體研究員王丹浩，於3月19日在校園內的喬治·布朗（George G. Brown）大樓上層墜落，最終身亡。當地警方已將事件列為疑似自傷行為（possible act of self-harm）。

中國外交部發言人3月27日要求美國就一名密大研究員死亡事件展開調查，並指控該名研究員生前曾遭聯邦執法人員進行「帶有敵意的訊問」，指「嚴重侵犯中國公民合法權益，毒化兩國人文交流氛圍，並持續造成嚴重寒蟬效應」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇周四向BBC表示，他們對這宗悲劇「深感痛心」，又指中方已多向美國政府部門及大學提出嚴正交涉。

劉鵬宇提醒在美中國學生「提高安全意識」，並「妥善應對美國執法部門的行動」。

王丹浩曾就讀於中國合肥的中國科學技術大學，後來來到密大從事研究 ，在該校電機與電腦工程教授米澤田（Zetian Mi）的實驗室工作 。

王丹浩獲密大工程學院院長索爾(Karen Thole)形容為「極具潛力且才華洋溢的青年學者」，其在寬帶III氮化物半導體材料及器件方面的研究成果曾發表於《自然》（Nature）。

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