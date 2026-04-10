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湖北樹藤可盪鞦韆成打卡熱點 「正義」蒙面人稱保平安擅斬斷

即時中國
更新時間：07:03 2026-04-10 HKT
發佈時間：07:03 2026-04-10 HKT

湖北有樹藤因可讓遊客盪鞦韆在網上爆紅，近日被一名戴面具的男子，以保障安全為由斬斷，又將山友沿路設置的指示標記拆走，阻止他人前往。事件引起山友及網民憤怒，斥責蒙面漢扮正義。多個部門已介入調查事件。

官方介入追查

被斬斷的網紅樹藤，在湖北宜昌倒八溪，該樹藤因可以被遊人用來「盪鞦韆」拍照打卡，廣獲遊客歡迎。

近日，有多名網民發帖指，網紅樹藤被超過1名蒙面的男子，持刀斬斷。前往樹藤位置的沿途指示標記也同時被他們拆除。

樹藤所在地附近高岩村一村民向《瀟湘晨報》表示，被砍樹藤是當地打卡熱點，平時也有不少人來，但藤蔓下方不是懸崖。

村民批評「他（蒙面人）打著安全的旗號，把藤蔓割斷，還把導航飄帶撤掉，以後來的人可能因此會迷路」、「既然他想做認為正義的事，就不要偷偷摸摸蒙面」。

宜昌點軍區文旅局工作人員9日確認事件，指當地包括派出所在內的有關部門已介入，並通過監控等方式查人，「如果後續涉及毀壞名貴植被等情況，會依法查處。」又表示樹藤所在位置屬未開發區域。

網民紛紛斥責涉事的蒙面人行為離譜，「可以不愛，請勿傷害」、「不管啥紅了都會被某些人眼紅，連跟藤都容不下」、「好心人不用蒙面了吧」。

也有人支持蒙面人舉動，「坐上去盪鞦韆拍照打卡的人是一點安全意識都沒有」、「是為了公眾安全吧？」、「摔壞幾個就有人找他感謝了」。

 

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