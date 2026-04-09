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陝西400公斤黃牛跌7米深坑 吊救4日失敗主人忍痛放棄收屍

即時中國
更新時間：22:04 2026-04-09 HKT
發佈時間：22:04 2026-04-09 HKT

陝西榆林清澗縣有重約400公斤，市值約1.4萬元人民幣的黃牛，在黃土高原意外跌落深7米的坑洞死亡，主人與消防努力4日，試圖吊回黃牛，但一直失敗，最終牛主人忍痛放棄為黃牛收屍。

市值約1.4萬元

網絡自6日起，流出多段影片，顯示清澗縣一處黃土高原山上，包括消防等多人，連續4日，用麻繩試圖將跌落坑洞的黃牛吊返地面。

據拍片者賀先生向極目新聞透露，黃牛重約400公斤，主人已飼養3年多，市價約1.4萬元。

他指，黃牛4日在黃土高原吃草時，不慎跌落坑洞，由於坑洞有拐彎及狹小，意外首日只能用繩子固定黃牛，之後不斷增加人手及帶備鋼管、拉鏈等工具，努力了4日，連消防也沒辦法救回，最終黃牛於8日在洞中死亡。牛主人只好放棄收回牛屍。

當地有村幹部指，當地有不少因雨水沖刷造成的坑洞，過去也曾出現過牛隻跌落的事故。

 

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