深圳「最孤獨」地鐵站成另類打卡點 原來發展潛力巨大

北上港人喜歡沿著深圳地鐵路綫觀光，但有個地鐵站，相信許多人還未去過。這個地鐵站，出站後沒有商場、沒有寫字樓，放眼望去全是荒地！當您要出站時，工作人員還會一臉疑惑地看著你，好心提醒：「這裏走出去，甚麼都沒有。」

這就是被稱為「最孤獨地鐵站」的深圳機場北站。「機場北站，到底有多荒？」近期成為內地熱話，有網民前往「打卡」，在社交平台上曬出自己的真實體驗。

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一位博主「打卡」完忍不住感慨：「傳說中的『機場北』地鐵站，出來後嚇我一跳，一大片荒地，不過真的好寬。」甚至還開玩笑說，在辦公室呆膩了，周末來這兒呼吸一下新鮮空氣也不錯，荒是真荒，而且還能近距離看飛機起落。

另一位網友就沒那麼淡定：「周圍全是工地，沒路燈、沒路牌，導航在這兒基本失靈。」另有網友深夜出站後稱：「差點以為被拉去拍荒野求生！」不過，由於機場北站毗鄰寶安機場，場地空曠，吸引不少航空攝影愛好者聚集。

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在寸土寸金的深圳，為甚麼會有這樣一個「荒廢」的地鐵站？莫非規劃失誤？

南方都市報報道，根據深圳地鐵集團公開資料以及政府公示文件，深圳機場北站不僅不是「棄子」，相反將是深圳未來十年「空鐵聯運」最重要的一枚棋子。機場北站目前的「荒涼」，是因為它正處於在建中的機場T2航站樓的正下方。

根據2025年8月動工後的工程進度，預計等到2027年左右T2航站樓及其附屬綜合交通樞紐建成，這個地鐵站將直接對接航站樓大廳。這裏將完成從「荒地」到「超級交通樞紐」的華麗轉身，成為地鐵11號線和20號線的換乘站，並接入更多深莞惠片區的軌道交通。

這意味著，機場北站將實現飛機值機、高鐵換乘、地鐵通勤、城際穿梭的「零距離」無縫對接。幾分鐘內，你就能完成從萬米高空到軌道交通的切換。