Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

武漢落雹｜13級狂風破窗如末日 專家：冷暖氣流交鋒「引爆」巨大能量｜有片

即時中國
更新時間：17:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:00 2026-04-09 HKT

湖北武漢市昨夜（8日）至今晨經歷驚心動魄的一夜。一場極端強對流天氣突襲全城，市內廣泛地區降下大如雞蛋的恐怖冰雹，並伴隨最高達13級的雷暴大風及特大暴雨。駭人的冰雹砸窗聲驚醒無數市民，多區滿目瘡痍，網民紛紛在社交媒體「洗版」，驚呼「凌晨渡劫」、「如同末世降臨」。氣象專家解釋，此次極端天氣是因冷暖空氣劇烈交鋒，「引爆」了積聚的巨大能量所致。

砸窗聲如雷鳴

這場驚魂風暴在今日凌晨零時左右達到高峰。在經歷了昨日達32°C的高溫後，天氣驟變。直徑超過5厘米、如雞蛋大小的冰雹，夾雜著暴雨及狂風從天而降，猛烈敲打著民居窗戶，聲響巨大。

相關新聞：北上注意︱廣東多地發冰雹暴雨警告 廣州或有龍捲風︱有片

市內多區成為重災區，江岸、礄口等區有大量民居窗戶被冰雹擊碎，玻璃碎片散落一地。狂風亦導致部分區域電力中斷、大量樹木倒塌堵塞道路。黃陂區錄得3小時逾100毫米的雨量，低窪地段水浸超過10厘米，多輛汽車「死火」拋錨。

社交媒體上，市民密集記錄下這恐怖一幕，形容「冰雹砸得窗戶啪啪響」、「像廣寒宮撒珍珠」，不少人即使戴上耳塞仍被驚醒。有網民稱：「第一次感受到大自然的可怕！」

相關新聞：貴陽落雹｜冰粒迅速積聚路面變「冰河」 有汽車被困

曾發紅色預警及龍捲風警告

武漢市氣象台首席預報員谌偉解釋，春季本就是冰雹多發季節。此次現象是因前期高溫天氣令大氣積聚了大量能量，當強冷空氣南下與暖濕氣流劇烈交匯時，能量被瞬間「引爆」，導致了這次強度大、範圍廣的強對流天氣。

事實上，官方早有預警。武漢市氣象台在事發前已發出超過10個預警信號，更在昨晚11時59分發布最高級別的「強對流紅色預警」，當中更首次明確提示「局地有龍捲風可能性」。水務、消防等部門亦連夜出動，應對水浸及各種突發情況。

專家提醒，市民在遇到此類天氣時應留在安全的室內，切勿外出拍攝或撿拾冰雹。若身處室外，應立即尋找遮蔽處，並半蹲保護頭部。預計今日午後天氣將會減弱，隨後幾日天氣轉趨平穩。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
20小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
9小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
10小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
8小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
20小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
5小時前
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
商業創科
11小時前
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
海外置業
11小時前