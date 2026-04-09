武漢落雹｜13級狂風破窗如末日 專家：冷暖氣流交鋒「引爆」巨大能量｜有片

湖北武漢市昨夜（8日）至今晨經歷驚心動魄的一夜。一場極端強對流天氣突襲全城，市內廣泛地區降下大如雞蛋的恐怖冰雹，並伴隨最高達13級的雷暴大風及特大暴雨。駭人的冰雹砸窗聲驚醒無數市民，多區滿目瘡痍，網民紛紛在社交媒體「洗版」，驚呼「凌晨渡劫」、「如同末世降臨」。氣象專家解釋，此次極端天氣是因冷暖空氣劇烈交鋒，「引爆」了積聚的巨大能量所致。

砸窗聲如雷鳴

這場驚魂風暴在今日凌晨零時左右達到高峰。在經歷了昨日達32°C的高溫後，天氣驟變。直徑超過5厘米、如雞蛋大小的冰雹，夾雜著暴雨及狂風從天而降，猛烈敲打著民居窗戶，聲響巨大。

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市內多區成為重災區，江岸、礄口等區有大量民居窗戶被冰雹擊碎，玻璃碎片散落一地。狂風亦導致部分區域電力中斷、大量樹木倒塌堵塞道路。黃陂區錄得3小時逾100毫米的雨量，低窪地段水浸超過10厘米，多輛汽車「死火」拋錨。

社交媒體上，市民密集記錄下這恐怖一幕，形容「冰雹砸得窗戶啪啪響」、「像廣寒宮撒珍珠」，不少人即使戴上耳塞仍被驚醒。有網民稱：「第一次感受到大自然的可怕！」

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曾發紅色預警及龍捲風警告

武漢市氣象台首席預報員谌偉解釋，春季本就是冰雹多發季節。此次現象是因前期高溫天氣令大氣積聚了大量能量，當強冷空氣南下與暖濕氣流劇烈交匯時，能量被瞬間「引爆」，導致了這次強度大、範圍廣的強對流天氣。

事實上，官方早有預警。武漢市氣象台在事發前已發出超過10個預警信號，更在昨晚11時59分發布最高級別的「強對流紅色預警」，當中更首次明確提示「局地有龍捲風可能性」。水務、消防等部門亦連夜出動，應對水浸及各種突發情況。

專家提醒，市民在遇到此類天氣時應留在安全的室內，切勿外出拍攝或撿拾冰雹。若身處室外，應立即尋找遮蔽處，並半蹲保護頭部。預計今日午後天氣將會減弱，隨後幾日天氣轉趨平穩。