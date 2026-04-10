另類接力賽︱英國74歲阿婆獨遊中國 各地客串導遊爭相「認領」

英國有74歲老婦獨自來中國旅遊，獲在泰國認識的中國女大生熱情接待，還擔心婆婆到中國其他地方無人協助，成功發動網民在各地接力式當導遊，讓英國婆婆「總有一個喺左近」的在地人當導遊，體會中國最貼地的風土人情。

泰國當義工與中國女大生結緣

據《瀟湘晨報》報道，於廣西賀州讀大四的女生蕭悅，早前在泰國當義工時認識了英國婆婆Gill。當得知Gill會來中國旅遊時，第二站是4月初到廣西桂林，蕭悅即二話不說，主動前往會合陪Gill兩天，安排到各景區遊覽，欣賞當地甲天下的山水及品嚐桂林米粉。

蕭悅細心的發現，Gill不太懂使用中國的Call車App，擔心她之後的旅程會不太順利，於是在網上發帖，呼籲網民如「遇到這位74歲獨自旅遊的女士可以幫幫她嗎」。結果，引起各地網民熱烈響應，紛紛建議Gill到自己的家鄉，好讓親身帶領及照顧Gill在當地遊玩。

計劃遊華一個月的Gill，目前已先後到過廣州、廣西桂林、湖南張家界、四川成都、陝西西安、福建廈門、上海及北京等地，都得到當地網民當義務導遊，「如果來了成都請務必告訴我」、「上海我可以的，有時間」、「我在重慶，如果她來重慶我可以幫助她，我會英語」、「有聯繫方式嗎，我在北京時間正合適，可以帶她玩」、「張家界有人接力了嗎？」、「我就是張家界的，怎麼聯繫？」。

網民出乎意料的反應，讓蕭悅感動「中國人善良刻骨子裡」。

網民爭「追擊」阿婆行蹤

各地網民除爭相「認領」Gill外，還將她當成「追擊」目標，不斷在網上報告這位英國阿婆的行蹤，「這個老奶奶是不是還在廣州住了和平行旅青旅」。

湖南大學生厲炫康也通報自己在高鐵遇到Gill，自言是i人的他表示，「我做了很久心理建設，鼓起勇氣去前排找了Gill奶奶。」

厲炫康表示，與Gill聊天後知道對方已去過72個國家及地區，在不同地方做義工，「當時非常震驚，覺得她真的非常了不起。」