伊朗局勢｜兩中國油輪駛向霍爾木茲海峽 或美伊停火後首批通行船隻

美國與伊朗達成停火協議僅一日後，中東緊張局勢或現緩和跡象。船舶追蹤數據顯示，兩艘滿載原油的中國油輪，今日（9日）清晨正高速駛近波斯灣的戰略咽喉——霍爾木茲海峽，有望成為停火協議生效後，首批穿越該水道的非伊朗大型油輪，此舉被視為對脆弱停火協議的一次重要考驗。

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標示中國籍加速航行

據彭博社及路透社報道，這兩艘油輪分別為與中遠海運有關聯的「珍珠湖號」（Cospearl Lake）及「賀榮海號」（He Rong Hai）。其追蹤系統均標示為中國所有，此舉通常是船隻在尋求伊朗批准通過前，為安全起見而採取的做法。若一切順利，兩艘油輪最快可能在今日稍晚時候通過海峽。

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停火協議仍存變數

儘管美國總統特朗普日前宣布，已與伊朗達成協議，以暫停攻擊換取霍爾木茲海峽復航，但伊朗方面則表示，其武裝部隊仍將控制交通，並曾向船隻廣播稱海峽依然關閉，令局勢充滿不確定性。

此前，在3月底，已有「中海印度洋號」等兩艘中資貨櫃船，在獲伊朗協助下成功通過霍爾木茲海峽，當時中國外交部曾對有關方面提供協助表示感謝。今次兩艘油輪能否順利通行，將成為外界觀察美伊停火協議是否得到切實執行的重要指標。