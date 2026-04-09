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著名作家賈平凹之女被指論文抄襲 西北大學成立專班調查

即時中國
更新時間：11:47 2026-04-09 HKT
發佈時間：11:47 2026-04-09 HKT

內地著名作家賈平凹之女、西北大學文學院副教授賈淺淺，近日捲入學術抄襲風波。有網民發文「踢爆」，指其一篇研究其父繪畫藝術的學術論文，涉嫌大面積抄襲及「移花接木」至少四名不同作者的文章。事件引起軒然大波，西北大學今日（9日）發出通報，表示對學術不端行為「零容忍」，已成立工作專班啟動調查。

論文涉系統性挪用他人成果

據內地媒體報道，有網民近日發文，直指賈淺淺於2014年發表的一篇論文《文學視閾下賈平凹繪畫藝術研究》，涉嫌系統性抄襲。指控包括：

  • 涉嫌抄襲學者朱良志，將其論述中國畫普遍理論的核心觀點，直接用於評價其父賈平凹的畫作。
  • 涉嫌抄襲學者曾令存，大段挪用其對賈平凹畫作意象的描述及核心論點，甚至連「黑涌涌的」等詞句亦雷同。
  • 涉嫌抄襲畫家季酉辰，直接挪用其關於「筆墨與空白」的關鍵論述，僅作個別詞語微調。
  • 涉嫌抄襲作家韓羽，整體框架、邏輯及引述均與其文章高度一致，而該文章當年正發表於由賈平凹擔任主編的《美文》雜誌。 著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
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    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    賈平凹畫作《蹭癢癢》。
    賈平凹畫作《蹭癢癢》。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
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    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    賈平凹畫作《唐僧取經》。
    賈平凹畫作《唐僧取經》。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。
    著名作家賈平凹之女賈淺淺被指論文抄襲。

爆料者指出，賈淺淺的文章存在多處「硬傷」，例如將歷史典故「米芾拜石」誤寫為「米蒂拜石」等。而這篇涉嫌抄襲且有錯漏的論文，竟被賈淺淺列為其重要的學術成果。

校方：零容忍態度 嚴肅處理

事件在網上發酵後，西北大學今日迅速發出通報，稱校方高度重視相關反映，已成立工作專班並啟動調查程序。校方強調，對學術不端行為秉持「零容忍」態度，一經查實，將按規定嚴肅處理。

截至目前，賈淺淺本人及相關方面均未對事件作出回應。

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