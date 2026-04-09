內地「救命眼藥水」斷貨炒價升近4倍 角膜移植童恐臨失明絕境

近日，一種用於角膜移植術後抗排斥的關鍵藥物「他克莫司滴眼液」，在內地出現全國性缺貨，價格應聲狂飆。有患者家屬反映，該款「救命藥」在零售渠道的價格由原來約780元（人民幣，下同）一支，暴漲近四倍至超過3300元，令不少急需用藥的家庭、特別是患病兒童陷入「用不起、停不得」的絕望困境，一旦停藥恐面臨失明風險。

家長哭訴藥費月花七千

綜合內媒《極目新聞》及《羊城晚報》報道，廣東的劉女士表示，她的孩子在接受角膜移植手術後，必須長期依賴他克莫司滴眼液以防止排斥反應，需要每12小時滴一次。她焦慮地說：「以前一個月藥費也就一千多，現在光買藥一個月就要花六七千，長期下來根本承擔不起。」

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最令她徬徨的，不只是藥價飛漲，更是供應的不穩定性。「這是孩子保住視力的救命藥，」劉女士說：「現在到處都缺貨，就算願意花高價，也怕哪天徹底買不到，孩子的眼睛就毀了。」

據了解，他克莫司滴眼液是一種強效免疫抑制劑，是角膜移植術後抗排斥反應的首選藥物。對患者而言，擅自停藥可能導致移植的角膜片壞死，最終引致失明。

專家：切勿自行購藥 院內製劑可穩定供應

針對缺藥及漲價潮，中山大學中山眼科中心副主任梁凌毅教授昨日（8日）接受內地媒體訪問時強調，他克莫司滴眼液屬於處方藥，患者切勿自行在網上或藥房搶購及使用，必須由醫生診斷後指導治療。

梁教授指出，停藥確實會增加排斥風險，但醫生可根據情況提供替代方案，例如使用糖皮質激素滴眼液。

他同時透露，其醫院擁有自家配方的院內製劑「0.05%他克莫司滴眼液」，目前供應穩定，價格亦維持在300多元一支，多年臨床經驗證實其療效確切。不過，該院內製劑只能在該醫院由醫生開具處方後現場領取，暫不提供快遞服務。專家亦提醒，病情好轉後需由醫生指導減藥，因此不建議患者盲目囤藥。