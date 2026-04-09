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高鐵寵物託運升級 上線「愛寵行」

即時中國
更新時間：08:17 2026-04-09 HKT
發佈時間：08:17 2026-04-09 HKT

中國高鐵優化寵物託運措施，昨起推出「愛寵行」服務，提供「攜寵出行」與「愛寵單獨行」兩種託運模式。同時，辦理寵物託運業務的高鐵站增至121座、列車增至228趟，將更好滿足旅客多樣化需求。

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「中國鐵路」微信公號消息，「攜寵出行」服務主要針對購票旅客，旅客可通過鐵路12306客戶端「寵物託運」功能查詢車票及寵物託運倉位，提供寵物託運服務的車次標注有「寵」字，旅客可線上購買車票並預約同車寵物託運服務。

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「愛寵單獨行」主要針對購票旅客以外的客戶，客戶可通過「中鐵快運」微信小程序預約並提交寵物相關訊息及照片。寵物全程存放於寵物運輸箱內，工作人員全程不開箱，通過寵物運輸箱的監測系統觀察寵物狀態，託運人不能探視寵物。

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