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冷血男因姦不逐殺文盲五旬婦 盜用手機與死者兒子聊天

即時中國
更新時間：21:38 2026-04-08 HKT
發佈時間：21:38 2026-04-08 HKT

內地河北省發生一宗駭人聽聞的兇殺案。一名男子早前受鄉居母親所託，在網上代繳醫療保險，其後雖持續與母親的微信帳號保持聯繫，卻因對方行為反常而起疑報警。警方介入調查後揭發驚人真相，其母親在求助後第三天已遭人殺害並棄屍荒野，而過去半個多月來與他聊天的，竟是冒充其母身份的殺人兇手。

綜合內地媒體報導，在河北石家莊工作的田先生，於2025年9月16日收到其52歲母親高某某的身份證照片，委託他協助繳納醫保。田先生因工作繁忙未有即時處理，數日後再聯繫母親時，卻察覺情況有異。他發現以往習慣使用語音訊息的母親，突然只以文字溝通，且回覆遲緩；每當他嘗試致電或視像通話，均被對方以「不方便」為由掛斷。

公安發出的鑑定意見通知書。《瀟湘晨報》
公安發出的鑑定意見通知書。《瀟湘晨報》
兇手曾與死者兒子聊天。《瀟湘晨報》
兇手曾與死者兒子聊天。《瀟湘晨報》
兇手曾與死者兒子聊天。《瀟湘晨報》
兇手曾與死者兒子聊天。《瀟湘晨報》
田先生展示母親被掩埋的荒地。《瀟湘晨報》
田先生展示母親被掩埋的荒地。《瀟湘晨報》

疑竇叢生的田先生於10月4日決定報警，懷疑母親被人控制。警方接報後迅速展開調查，並於翌日拘捕52歲的疑犯趙某某，其後更在火葬場附近一處草叢中，尋獲已呈白骨化的高某某遺體。

檢方起訴書披露，疑兇趙某某是一名裝修工人，早前因到高家進行水電安裝而與其認識。2025年9月19日凌晨，趙某某疑在車上強姦高某某未遂，因懼怕對方報警而起殺心，將其勒頸殺害。為掩人耳目，趙某某取去死者的手機，並冒用其微信帳號與田先生等家屬聯繫，製造她仍然在生的假象，期間更變賣其首飾及申請網絡貸款。

據悉，疑兇趙某某曾有盜竊前科。目前，石家莊市人民檢察院已就此案以故意殺人罪，向市中級人民法院提起公訴。田先生對未能及早察覺異常，致母親曝屍荒野半月深感悔恨。而家中年邁的祖母得悉噩耗後，精神備受打擊，盼望法院能嚴懲兇手，為枉死的媳婦討回公道。

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