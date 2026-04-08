寧夏56歲司機猝死 巴士墮崖前5秒剎車救45乘客︱有片

周一（6日）上午，寧夏同心縣56歲司機周岐紅在京藏高速駕駛巴士時，身體出現突發疾病不幸去世。但周去世前，盡力未有讓巴士發生重大事故，拯救車上45名乘客的性命。

事發時，車廂內的閉路電視拍下出事前的一刻。當天7時04分08秒的時候，病痛襲來，周岐紅緊握左拳強忍不適，7時04分14秒他雙手抓住方向盤，很快右手又無力的垂下，7時04分28秒，周岐紅身體猛地向右歪斜，瀕臨崩潰，客車失控撞向護欄，車內乘客瞬間陷入慌亂。

暈倒腳仍死踩剎車

就在千鈞一髮，周岐紅拼盡最後一絲力氣，迅速扭正方向盤，再全力猛踩剎車將車輛硬生生的剎停。他僅用5秒時間成功將客車安全停靠。旁邊就是2米多深的溝壕。不幸的是，周岐紅頭緩緩歪向一旁去世，腳依然死死的踩著剎車，他拼盡生命最後時刻守護的45名乘客，全部安然無恙。