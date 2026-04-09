河北「長氣袋」︱北京跑1300公里到武漢 半月跑抵山東懶理「假跑」質疑

河北一名39歲男子近日展開一項驚人挑戰，計劃從北京跑步1300公里，目的地是湖北武漢。他自上月23日出發，至今半個月已抵達山東聊城。其事蹟在網上引發關注，在收穫不少網民加油打氣的同時，亦有人質疑其「假跑」。當事人賈寧回應指，自己跑步9年，完成逾30場全馬拉松，做自己喜歡的事，無需向他人證明。

9年跑逾30場全馬 曾跑1300公里到上海

據《極目新聞》報道，現年39歲的賈寧是河北衡水人，長年在北京從事電腦維修工作。他自2017年起愛上跑步，至今已完成超過30場全馬拉松賽事，更曾在2023年北京馬拉松跑出「破三」（跑入三小時內）的2小時56分佳績。

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賈寧表示，他一直夢想用自己喜歡的方式遊歷中國，遂於2024年起開始「全國巡跑」。他曾多次從北京跑往天津、石家莊、鄭州等地參賽。最矚目的一次是在2025年10月，他由天安門廣場出發，耗時34天，跑了1300公里到達上海，跑壞了5雙鞋。

日跑30公里友踩單車運行李

今次挑戰武漢，賈寧同樣由北京天安門出發，計劃在五一勞動節前抵達。他並非孤身一人，而是有一名朋友踏着單車，為他運載數大包衣物及替換鞋等行李。賈寧每日平均跑約30公里，路程花費5至6小時。

對於有網民因其體型不算瘦削而質疑他「假跑」，賈寧解釋，長途跑速度較慢，且每日為恢復體力需攝取大量食物，因此並未變瘦。他坦言，每日重複跑30公里，精神上容易感到疲勞及恍惚，需靠意志力堅持，而路上陌生人的加油打氣，是他堅持下去的一大動力。

跑友力證其毅力

對於網上的質疑聲音，賈寧表現坦然。他表示：「我只會做我自己想做的，不需要給別人證明什麼，問心無愧就行。」他稱自己的社交帳號均為實名，「還有什麼比這個更真？」

其同行友人小劉亦向傳媒表示，最初亦不理解賈寧的行為，但在跟隨他跑了幾趟後，便被其執著和努力的精神所折服。賈寧的跑友亦稱，賈寧是跑團中的活躍成員，去年他要跑往上海時，大家曾為其擔心，但他最終仍堅持下來，相信他今次挑戰武漢亦無問題。