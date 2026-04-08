自助餐糾紛｜女大胃王鯨吞12漢堡 老闆拒招待惹議遭網暴報警

江蘇常州一間漢堡店近日爆發消費糾紛。一名女子光顧店內的79.9元（人民幣，下同）漢堡自助餐時，因食量驚人，曾一餐吃掉12個漢堡，結果在第三次上門時，竟遭老闆以「吃得太多會虧本」為由拒絕接待。女子不滿，在網上發帖及在店家顧客群組內吐槽，事件其後發酵，老闆聲稱遭網民騷擾而選擇報警。

女事主曝光事件痛批店家玩不起

據《揚子晚報》報道，涉事女子光顧該漢堡店的「暢點暢吃單人自助餐」，團購價為79.9元（人民幣，下同），可在一小時內無限量享用漢堡、熱狗及小食等。她向內地傳媒表示，自己天生食量大，首次光顧時便吃了12個漢堡。第二次光顧時，老闆曾傳訊息希望她「最多吃6個」，但她未有理會，最終吃了約8個。

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惟當她第三次上門光顧時，卻遭老闆當面拒絕接待。女子稱，老闆當時直言：「我不接待你這種人，你吃太多，我做我就虧本了。」女子認為店家「玩不起」，事後在顧客群組內抱怨：「做不起自助就別做」、「你說客人吃得多你虧，那吃得少的客人，你要不要退點錢？」其後她便被踢出群組。

事件曝光後，女子更接到警方來電要求調解。她堅稱自己消費體驗屬實，並無做錯，故拒絕調解及刪帖。

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店家致歉 惟遭網暴報警

涉事漢堡店老闆則向傳媒大吐苦水，他解釋店內每個漢堡單售25元，該名女顧客每次都吃十幾個，坦言「她吃三個我就只有點辛苦錢了」。老闆承認，在自助活動下架前就拒絕接待顧客確有不妥，並為此致歉。

不過，他強調報警並非因為對方「吃得多」，而是因為女子在網上發帖後，大量網民對其店舖作出負面評價，甚至有外地電話號碼致電騷擾，令他不堪其擾才報警求助。他又指，該女子發布的群組截圖中，辱罵性的言論是出自另一位顧客，並非由他本人發出。

目前，該店的自助餐活動經已下架。有內地律師分析指，事件中店家與顧客雙方均有不當之處。商家以顧客食量大為由拒絕接待，已構成違約；而消費者若在網上發布不實內容、引導網絡欺凌，則可能構成侵權。律師建議雙方均應理性維權。