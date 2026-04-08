Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

自助餐糾紛｜女大胃王鯨吞12漢堡 老闆拒招待惹議遭網暴報警

即時中國
更新時間：16:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-08 HKT

江蘇常州一間漢堡店近日爆發消費糾紛。一名女子光顧店內的79.9元（人民幣，下同）漢堡自助餐時，因食量驚人，曾一餐吃掉12個漢堡，結果在第三次上門時，竟遭老闆以「吃得太多會虧本」為由拒絕接待。女子不滿，在網上發帖及在店家顧客群組內吐槽，事件其後發酵，老闆聲稱遭網民騷擾而選擇報警。

女事主曝光事件痛批店家玩不起

據《揚子晚報》報道，涉事女子光顧該漢堡店的「暢點暢吃單人自助餐」，團購價為79.9元（人民幣，下同），可在一小時內無限量享用漢堡、熱狗及小食等。她向內地傳媒表示，自己天生食量大，首次光顧時便吃了12個漢堡。第二次光顧時，老闆曾傳訊息希望她「最多吃6個」，但她未有理會，最終吃了約8個。

相關新聞：河南農大浴室按時變計流量收費 洗澡10分鐘¥2變¥7學生叫慘

惟當她第三次上門光顧時，卻遭老闆當面拒絕接待。女子稱，老闆當時直言：「我不接待你這種人，你吃太多，我做我就虧本了。」女子認為店家「玩不起」，事後在顧客群組內抱怨：「做不起自助就別做」、「你說客人吃得多你虧，那吃得少的客人，你要不要退點錢？」其後她便被踢出群組。

事件曝光後，女子更接到警方來電要求調解。她堅稱自己消費體驗屬實，並無做錯，故拒絕調解及刪帖。

相關新聞：哈密瓜忌廉包｜南韓便利店熱銷麵包傳屎味 一環節擺烏龍回收2萬個

店家致歉 惟遭網暴報警

涉事漢堡店老闆則向傳媒大吐苦水，他解釋店內每個漢堡單售25元，該名女顧客每次都吃十幾個，坦言「她吃三個我就只有點辛苦錢了」。老闆承認，在自助活動下架前就拒絕接待顧客確有不妥，並為此致歉。

不過，他強調報警並非因為對方「吃得多」，而是因為女子在網上發帖後，大量網民對其店舖作出負面評價，甚至有外地電話號碼致電騷擾，令他不堪其擾才報警求助。他又指，該女子發布的群組截圖中，辱罵性的言論是出自另一位顧客，並非由他本人發出。

目前，該店的自助餐活動經已下架。有內地律師分析指，事件中店家與顧客雙方均有不當之處。商家以顧客食量大為由拒絕接待，已構成違約；而消費者若在網上發布不實內容、引導網絡欺凌，則可能構成侵權。律師建議雙方均應理性維權。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
4小時前
02:00
宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工聲稱水缸水掣由另一工人關閉 被大律師踢爆即改口：係我閂嘅
社會
5小時前
01:09
伊朗局勢｜美伊將於巴基斯坦談判　美方由副總統萬斯率團︱持續更新
即時國際
1小時前
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-07 16:29 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
影視圈
5小時前
宏福苑聽證會︱第二輪聆訊召開
宏福苑聽證會︱接連提交85份文件延長暫停消防裝置 消防承辦商認違規「瞇埋雙眼做」︱持續更新
社會
55分鐘前
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
好去處
2026-04-07 13:15 HKT
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前