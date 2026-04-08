甘肅玉門一化工廠發生火災 致3死2傷
更新時間：09:43 2026-04-08 HKT
發佈時間：09:40 2026-04-08 HKT
發佈時間：09:40 2026-04-08 HKT
4月6日早上10時40分許，位於甘肅省玉門市化工園區的甘肅金特化學有限公司發生火災，造成3人遇難2人受輕傷。
事故發生地為該公司一個廠房，建築結構為鋼筋混凝土結構，總層高3層。事故發生後，當地迅速組織滅火、救援，6日中午12時14分，現場明火被撲滅；12時57分，現場搜救結束。
兩名傷員受輕傷，生命跡象平穩。正在接受治療，涉事企業相關責任人已被公安機關依法控制，事故原因正在進一步調查中。善後工作及事故原因調查正在有序開展。
目前，甘肅省有關部門正對省內相關化工企業進行風險隱患摸排，堅決防範同類事故重複發生。
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