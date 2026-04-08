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「朋友圈人設」產業鏈曝光 扮「富豪」拍照1元有交易

即時中國
更新時間：08:36 2026-04-08 HKT
發佈時間：08:35 2026-04-08 HKT

朋友圈富豪「人物設定」產業鏈曝光，看似真實的光鮮照片，有可能是花錢買來的「素材包」。央視新聞報道，在購物和二手交易平台上，一批商家正公開售賣各地的旅行風景、購物美食、打高爾夫、滑雪等生活「實況圖」，價格集中在1至8元（人民幣，下同），標注「可用於朋友圈配圖、社交媒體起號」等。

部分商家甚至提供「展示面拍攝」服務，通過租賃豪車、拼團遊艇，度身打造所謂「富豪」或「成功人士」的人設。

不過中國人民大學法學院教授劉俊海表示，如果明知消費者用「富豪照」欺騙他人，將來有第三人因此而受損害，那參與包裝服務的商家也難辭其咎。

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