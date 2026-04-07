甘肅美女遇車禍高位截癱終身掛尿袋 起訴肇事失聯負心漢

甘肅白女士隨男友自駕時遭遇嚴重車禍，導致胸部以下高位截癱。身為事故主責人的男友曾承諾與其結婚，照顧到底，但事發2個月後失聯，後續治療費用也沒有下文。白女士近日決定起訴男友，案件今日（7日）開庭審理。

「我起訴他的原因很簡單，一個事故不能沒有人去承擔，我已經付出了代價，你不可能說你作為駕駛員不去承擔這個責任，因為主責都是他。」白女士稱，律師同張先生一方聯繫時，對方態度強硬，連保險簽字都不配合。

男友曾承諾結婚照顧到底

內地大象新聞記聯繫張先生，他表示屆時關注法院判決，記者進一步詢問具體情況時，對方掛斷電話。

去年4月，25歲的白女士與男友張先生一家自駕遊玩，途中與一輛貨車迎面相撞，造成白女士胸部以下高位截癱，人生徹底改寫。根據道路交通事故認定書，男友張先生因駕車時駛入對向車道，承擔事故主要責任，貨車司機為次責。

事故發生後，張先生曾向白女士許下承諾，稱會照顧她到底，更告訴她「等恢復好了就去結婚領證」，讓身處絕境的白女士尚存一絲希望。但在白女士出院後康復治療期間，她多次提及結婚事宜，對方始終沉默推辭。去年7月，即事故發生2個多月後，張先生突然失聯，後續的治療費用也沒有下文。

白女士回憶，在張先生失聯的一個月裡，自己每天以淚洗面，實在扛不住，決定到蘭州張先生家中尋人。她在護工陪同下，乘坐13小時火車前往張先生蘭州家中，卻始終無人應答。白女士不死心，多次發消息希望對方給出態度，哪怕不結婚也需直面問題，最終僅收到張先生「現在沒想好，過段時間再聯繫」的回覆，此後便徹底斷聯，讓白女士心寒。

如今的白女士，腿部出現快速萎縮，每半年就要做一次膀胱手術，需要終身攜帶尿袋生活；術後的幻肢痛時刻折磨著她，「那種疼痛如同扒皮、電擊、針刺一樣，就像活活凌遲」。

被質疑出事時坐姿不當

據悉，白女士此前任職於國有銀行，擁有穩定體面的工作，如今卻因這場意外，被公司暗示無法繼續履職。更令人揪心的是，白女士出身單親農村家庭，家中需照料兩位八旬老人：奶奶因關節壞死長期癱瘓在床，爺爺年初從房頂摔落，致小腿腳踝粉碎性骨折，全家僅靠父親一人支撐。

這一年來，白女士鮮少出門，通過網絡平台維權發聲，事件引發廣泛關注，但也引來網絡暴力的「二次傷害」。有網友造謠白女士因車內坐姿不當，將雙腿放在中控台上才導致重傷，對此白女士明確澄清，自己事發時坐姿正常，並未有危險舉動。

另有流言稱白女士 「出事前備胎、出事後男友」，質疑其社交平台曬出的鮮花是異性所送。白女士對此表示，鮮花為開花店的女客戶所贈，是對自己工作的認可，收到後她還將鮮花轉送給了張先生母親，並非網傳不實言論。