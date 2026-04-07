泰國雙屍案︱中國留學生公寓墮樓亡 單位牆壁現鮮血遺書女友倒斃浴室

泰國曼谷近郊發生一宗駭人聽聞的留學生情殺慘案。一名就讀當地大學的中國男研究生，疑與同為大學生的泰國籍女友爆發激烈爭執後，在公寓單位內狂捅女友30多刀將其殺害，並在牆上用疑似鮮血寫下遺言，最終畏罪跳樓身亡，釀成雙屍悲劇。警方初步相信案件涉及感情糾紛，正循謀殺及自殺方向深入調查。

事發於巴吞他尼府一棟鄰近大學的九層高公寓。當地警方於周五（5日）凌晨約1時30分接報，指一名男子從高處墮下。警員到場後，在地面發現一名年輕男子屍體，其面部及手腕均有明顯割傷，證實當場死亡。

滿身鮮血敲鄰居門 房內遍佈打鬥痕跡

數小時後，警方根據一名九樓住戶的線報，鎖定死者單位。該住戶指，凌晨曾有一名滿臉鮮血的男子敲其家門，他因受驚而未有開門並通知保安。警方破門進入該單位後，赫然發現屋內有明顯打鬥痕跡，血跡斑斑，並在浴室內發現另一具女屍。經確認，女死者為21歲的泰國女大學生納塔尼查，而早前墮樓的30歲男子則是其中國男友丹姓研究生。

女死者身中30多處刀傷，當中頸部及胸部傷勢為致命原因。而最令調查人員震驚的是，單位內的牆壁上，留有用疑似血液寫下的英文遺言，內容大意為：「我必須要走……我真的盡力了。理解比金錢更重要……」

警方初步推斷，兩人可能發生激烈爭執，男方先用刀殺害女友，其後嘗試自殘，並在牆上留下「血書」，最終選擇跳樓自殺。兩名死者的遺體已送往法醫研究所進行詳細剖驗，以進一步釐清案發經過及動機。



警方初步調查發現，兩名死者為大學同學，屬情侶關系。自2025年6月起，丹某便租住該單位。目前，法醫專家已被召集來分析字跡，並以此確定案發時涉案兩人的情緒狀態。調查人員認為，受害者家庭經濟狀況良好，沒有跡像表明此案與經濟動機有關。