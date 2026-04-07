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復活清明長假︱港人網上預訂廣東旅遊產品比去年增逾3倍 消費追求「休閑度假」

即時中國
更新時間：13:35 2026-04-07 HKT
發佈時間：13:35 2026-04-07 HKT

香港今年清明及復活節假期重疊，港人除了選擇到海外旅遊，不少亦到北上度假。據旅遊平台數據顯示，廣東繼續成港人今次長假的熱門旅遊省份，無論酒店或旅遊產品訂單量都以倍計增長。

《深圳特區報》報道，攜程數據顯示，清明期間入境遊用戶訂單數同比增長接近翻倍，廣東成為最熱省份，用戶訂單數佔比近三成且實現翻倍增長。

酒店預訂熱度激增8倍

同程旅行旗下HopeGoo平台數據顯示，清明期間，香港居民通過平台預訂廣東地區旅遊產品的訂單量同比增長超過3倍，其中酒店預訂熱度激增8倍以上。有深業上城無印良品酒店職員表示，這段時間香港人到深圳的消費模式已從傳統「購物掃貨」升級為「休閑度假」。

深圳市文化廣電旅遊體育局昨日（6日）透露，據初步測算，2026年清明假期三天（4月4日至4月6日），全市接待遊客321.6萬人次，實現旅遊收入21.20億元。

清明假期深圳遊客逾321萬人次

同程旅行平台數據指出，清明假期，深圳高品質酒店預訂熱度同比大增190%。飛豬《2026清明假期出游快報》顯示，深圳成清明假期旅游預訂最熱門的國內遊目的地之一。
 

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